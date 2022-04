Windows 11 : Microsoft trouve le positionnement de la barre des tâches sans importance

Microsoft a introduit quelques nouveautés avec Windows 11 et a également complètement revu la barre des tâches. Depuis la sortie du système d’exploitation, il n’est plus possible d’ajuster la position de la barre des tâches de Windows 11. Microsoft vient de confirmer que cela ne changera pas pour l’instant. Le menu Démarrer et la barre des tâches font partie des changements les plus controversés de Windows 11.

Le géant de Redmond a récemment lancé un événement « Ask Me Anything » sur YouTube et a répondu à des questions sur les fonctionnalités et les options de Windows 11.

Comme l’écrit Neowin, la discussion a également porté sur la barre des tâches. Une partie des utilisateurs souhaiterait que la barre des tâches puisse être positionnée non seulement en bas de l’écran, mais aussi en haut ou sur le côté. Microsoft considère toutefois que ce sujet n’est pas important. La fonctionnalité ne devrait être utilisée que par un petit nombre d’utilisateurs, de sorte que l’effort n’en vaut pas la peine.

La logique derrière cette explication est facile à comprendre. Les adeptes de Windows constituent une communauté relativement petite, mais qui se fait entendre, au sein de la base d’installation de Windows, qui compte plus de 1,3 milliard d’appareils. Microsoft doit constamment trouver un équilibre entre la satisfaction de ses fans inconditionnels et le respect des priorités de l’ensemble du public. Souvent, les décisions prises par Microsoft en faveur d’un plus grand groupe d’utilisateurs nuisent aux enthousiastes.

Dans le Feedback Hub, on trouve une entrée qui demande de pouvoir déplacer la barre des tâches. La proposition a reçu plus de 17 000 votes positifs. Au début du développement de Windows 11, Microsoft avait toutefois évalué de nombreuses données relatives à Windows 10 et classé les différentes fonctions par ordre de priorité. Jusqu’à présent, seules les fonctionnalités les plus importantes ont été intégrées dans le nouveau système d’exploitation, de sorte que certains éléments n’ont pas encore pu être adaptés.

Il existe des solutions tierces

La firme de Redmond prévoit de livrer les fonctions dans l’ordre et de se concentrer sur celles qui sont fréquemment utilisées. Ainsi, dans Windows 11 22H2, il est à nouveau possible de déplacer des fichiers sur la barre des tâches.

Heureusement, les développeurs tiers prospèrent là où Microsoft échoue. Pour que les utilisateurs puissent tout de même utiliser certaines fonctionnalités de l’ancienne barre des tâches dans Windows 11, certains développeurs ont publié des applications tierces pour le système d’exploitation de Redmond. Parmi les outils disponibles figurent Start11, ExplorerPatcher et ElevenBlock. Reste à savoir si Microsoft améliorera la barre des tâches ultérieurement.