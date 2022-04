Le premier smartphones pliable de OnePlus pourrait être un OPPO Find N rebaptisé

by

Samsung domine très nettement le secteur des smartphones pliables aujourd’hui, et même si des entreprises comme Huawei, Motorola, OPPO et Honor ont sorti des smartphones pliables dans un passé plus ou moins lointain, aucun de ces appareils n’a officiellement occupé le secteur. En fait, très peu de ses smartphones pliables sont sortis en dehors de la Chine.

Avec Google et Apple probablement encore loin de lancer leurs propres smartphones pliables, il y a sans aucun doute un vide sur le marché que les marques de smartphones pourraient exploiter. Aujourd’hui, une rumeur laisse entendre que OnePlus prévoit exactement de faire cela. Selon le rapport de Pricebaba, OnePlus travaille sur un smartphone pliable de qualité phare qui pourrait potentiellement arriver sur le marché américain.

Malheureusement, on sait très peu de choses sur le smartphone pliable de OnePlus qui n’a pas encore été lancé à l’heure actuelle, sauf qu’il s’agira d’un appareil phare. Cependant, Yogesh affirme que le modèle pourrait s’inspirer fortement du Find N — un smartphone pliable publié plus tôt cette année par OPPO, la marque mère de OnePlus. En fait, il y a de fortes chances que OnePlus rebaptise simplement le OPPO Find N et le lance comme son premier smartphone pliable.

Faisant partie du grand empire BBK qui possède des marques de smartphones comme OPPO, Vivo, Realme, iQOO et OnePlus, il y a eu plus d’une occasion où nous avons vu ces marques sœurs partager du matériel entre elles. Dans le cas de OnePlus, ses smartphones phares ont traditionnellement été des variantes rebrandées de la série OPPO Find R. Même si cette tendance a changé au cours des dernières générations, les smartphones OnePlus abordables de la gamme Nord continuent d’être des versions rebaptisées d’autres smartphones BBK. Il y a une bonne chance que nous puissions également voir cette stratégie appliquée. au smartphone pliable.

Un OPPO Find N très alléchant

Quant au OPPO Find N lui-même, ce smartphone pliable s’est certainement démarqué des autres appareils de sa catégorie grâce à son design nettement différent et à son ergonomie très agréable. Le smartphone est équipé d’une puce phare de la précédente génération : le Snapdragon 888 de Qualcomm. Il dispose également de jusqu’à 12 Go de RAM et d’une capacité de stockage colossale de 512 Go.

L’écran interne pliable mesure 7,1 pouces de diamètre et a été lancé avec une résolution peu conventionnelle de 1 920 x 1 792 pixels. La dalle AMOLED prend toutefois en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la norme HDR10+. L’écran de couverture externe est également assez grand, mesurant 5,5 pouces, et il présente une résolution de 1 971 x 988 pixels. Cependant, la fréquence de rafraîchissement sur celui-ci a été plafonnée à 60 Hz.

Comme le montre la fiche technique, le OPPO Find N, s’il est rebaptisé en tant que smartphone OnePlus, sera certainement positionné en dessous de la série Galaxy Z Fold de Samsung — ce qui n’est pas vraiment une mauvaise chose étant donné qu’il n’y a pratiquement aucun autre concurrent dans ce marché.