Apple pourrait tester une Apple Watch étanche pour les sports extrêmes

by

by

Ces derniers mois, des rumeurs concernant une variante robuste de l’Apple Watch ont circulé, évoquant une smartwatch destinée aux amateurs de sports extrêmes. Un nouveau brevet d’Apple, repéré par PatentlyApple, nous donne un aperçu de ce que pourrait être la solution de protection contre les intrusions d’Apple.

Intitulée « Stand-Alone Water Detector », la demande de brevet déposée auprès du United States Patent & Trademark Office (USPTO) parle de l’utilisation d’une couche de membrane diélectrique entre des électrodes qui détecte le blocage des ports par l’eau.

Le détecteur d’eau autonome en question repose sur une membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE). Le capteur de détection d’eau comprend un condensateur à plaques parallèles, la membrane en ePTFE étant placée entre les plaques. Le brevet explique que les wearables de la génération actuelle utilisent des capteurs remplis de gel pour les protéger contre le sable et les débris, mais qu’ils sont sujets à des erreurs liées à la pression, en raison de la pression capillaire générée par l’eau sur la surface du gel et des variables liées à l’orientation.

Par exemple, le fait de sauter dans une piscine depuis différentes hauteurs exerce une pression plus élevée sur les organes internes et peut entraîner des erreurs dans les mesures prises par un wearable comme l’Apple Watch — et c’est là que la membrane ePTFE vient à la rescousse. Le système de détection d’eau alertera le système du wearable des erreurs liées à la pression capillaire afin qu’il n’enregistre pas de relevés environnementaux erronés.

Il est intéressant de noter que l’ensemble de l’appareil est de conception autonome et peut être mis en œuvre sous diverses formes, dont l’une consiste à améliorer l’interface du câble Lightning sur les iPhone. La demande de brevet d’Apple mentionne à la fois les smartwatches et les smartphones comme les appareils sur lesquels le matériel de détection d’eau susmentionné peut être appliqué. Par exemple, le remplacement du matériau de ventilation de la pression au niveau du système par un système à base d’ePTFE pourrait permettre à l’appareil de prendre des décisions plus proactives comme l’arrêt ou l’alerte des utilisateurs.

Dès l’Apple Watch Series 8 ?

Mais l’accent mis sur les wearables est un signe clair que la technologie est développée en pensant à l’Apple Watch. Bloomberg a précédemment rapporté qu’Apple travaille sur un troisième modèle d’Apple Watch qui offrira une construction robuste avec un extérieur protecteur pour une meilleure absorption des chocs. La montre connectée à venir serait vendue comme l’édition « aventure » ou « explorateur » de la future Apple Watch Series 8.

L’Apple Watch Series 7 ne convient qu’aux activités en eau peu profonde, comme la natation dans une piscine ou dans l’océan. La technologie brevetée pourrait permettre aux futurs utilisateurs de l’Apple Watch de s’adonner à des activités aquatiques à grande vitesse, comme la plongée sous-marine ou le ski nautique. Mais gardez à l’esprit que le détecteur d’eau autonome décrit ci-dessus est un brevet et qu’il n’y a aucune garantie qu’il fasse un jour l’objet d’un produit commercialisé. Apple pourrait également prendre le temps de le mettre en œuvre sur les variantes de l’Apple Watch qui seront lancées dans quelques années.