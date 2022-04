Intel a un programme dédié au remplacement des autocollants « Intel Inside », voici comment le commander

L’utilisateur de Reddit « a toujours aimé les autocollants » et a commencé à chercher des moyens d’en obtenir un pour son processeur d’occasion. En cherchant, le Redditor est tombé sur le programme Logo Label d’Intel et s’est inscrit pour obtenir un autocollant de remplacement. Et la société lui a envoyé un autocollant Intel Inside flambant neuf qui spécifie le modèle de CPU de l’utilisateur (Core i9) ainsi qu’une note de remerciement.

Il n’est pas inhabituel pour des sociétés comme Intel d’afficher leurs produits par le biais d’autocollants de haute qualité collés sur les PC et les ordinateurs portables qui sont alimentés par leurs composants. Des sociétés concurrentes comme AMD et NVIDIA utilisent également des autocollants holographiques pour mettre en valeur leurs produits à l’intérieur des systèmes informatiques.