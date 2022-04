Jusqu’à présent, le nombre expérimental de « j’aime » n’a été observé que dans les articles relatifs à un sujet particulièrement populaire. Nous devrons attendre de voir où Google va avec cette option et si l’entreprise prévoit ou non de la déployer à grande échelle. Si c’est le cas, il faudra peut-être attendre un certain temps avant que la fonctionnalité ne soit disponible pour tous…

Cet intéressant nouveau changement a le potentiel de changer les choses pour le flux Discover , et comme 9to5Google le remarque à juste titre, pourrait avoir des publications plus petites visant à encourager leurs lecteurs à donner un « j’aime » à un article donné dans Google Discover.

Curieusement, Google Discover dispose depuis un certain temps d’une option de rétroaction, qui permet de partager des commentaires positifs ou négatifs sur un article. Cependant, cela était principalement lié à l’affinement des suggestions que vous obtenez dans l’application. Désormais, cette fonction est simplifiée et se résume à un bouton « cœur », tandis que le bouton de « vote négatif » est devenu l’option « Pas intéressé par cet article ».