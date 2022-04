La Garmin Forerunner 955 laisse entrevoir une montre haut de gamme avec une grosse autonomie

Davantage de détails sur la prochaine Garmin Forerunner 955 ont émergé, et il semble que la montre multisports de nouvelle génération sera proposée en variantes standard et solaire — ce qui signifierait une grande augmentation de l’autonomie de la batterie.

La Forerunner 945, qui a été lancée en 2019, avait un verre Corning Gorilla Glass, mais en la remplaçant par le verre Power Glass photovoltaïque de Garmin, la batterie restera rechargée tout au long de la journée grâce à une exposition régulière à la lumière du soleil, ce qui lui permettrait de fonctionner beaucoup plus longtemps entre les charges.

Pour replacer les choses dans leur contexte, la Forerunner 945 a une autonomie maximale de 2 semaines en mode smartwatch, et de 36 heures en mode GPS. Grâce aux améliorations apportées à la technologie des batteries, à des composants plus efficaces et au chargement solaire, la Forerunner 955 pourrait offrir des performances plus proches de celles de la Garmin Fenix 7 Solar de 47 mm, qui fonctionne jusqu’à 22 jours en mode smartwatch et 73 heures en mode GPS.

La nouvelle information émane de Gadgets & Wearables, qui a repéré des annonces pour les versions solaire et standard de la Forerunner 945 sur le site du revendeur suédois d’équipements sportifs RunningShop. Les pages des deux montres ont maintenant été retirées, mais pas avant que Google n’ait mis en cache la page du modèle solaire.

Comme vous pouvez le constater, les détails de la nouvelle montre Garmin sont maigres (la page est essentiellement un espace réservé), mais ce n’est pas notre premier aperçu de la Forerunner 955. En janvier dernier, un listing pour un pack Forerunner 955 LTE est brièvement apparu sur la boutique en ligne officielle de Garmin en Australie, suggérant que vous serez en mesure d’acheter une version de la montre avec une connectivité de données mobiles.

Une connectivité mobile ?

Cela vous permettrait de charger des données biométriques et de télécharger des cartes et des applications à partir de Garmin Connect IQ sans connexion Bluetooth avec votre smartphone, ce qui serait une véritable aubaine pour les événements où vous ne pouvez pas transporter votre téléphone.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la nouvelle montre, mais sur la base des nouvelles informations, on peut uniquement faire des suppositions.

Il est possible que la Forerunner 955 soit disponible en différentes tailles (comme les Garmin Fenix 7 et Instinct 2 récemment sorties), mais puisque nous n’avons pas vu de références à une version « S » plus petite ou à un modèle « X » plus grand, il semble probable que la nouvelle montre s’en tienne au seul boîtier de 47 mm de diamètre de son prédécesseur.

Pas d’écran OLED

La présence d’une option solaire signifie que la nouvelle montre est également susceptible d’utiliser un écran à mémoire en pixels (MiP) plutôt qu’un écran OLED brillant comme la Garmin Venu 2 ou Epix (Gen 2). Des brevets récemment publiés montrent que Garmin travaille sur une technologie qui lui permettra d’intégrer des cellules photovoltaïques dans un panneau OLED, mais nous ne nous attendons pas à ce que cette technologie apparaisse dans un produit grand public avant quelques années.

La Forerunner 945 doit certainement être mise à niveau, et je ne suis pas du tout surpris d’entendre parler de sa successeure.