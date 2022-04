Apple pourrait dévoiler deux Mac, dont le nouveau MacBook Air, à la WWDC 2022

by

Apple a fixé le 6 juin 2022 pour son prochain grand événement destiné aux développeurs. Lors de sa conférence annuelle Worldwide Developers Conference, Apple dévoilera les prochaines mises à jour logicielles majeures pour ses principaux appareils.

La troisième conférence consécutive d’Apple sera organisée virtuellement en raison des mesures de lutte contre la pandémie, et elle durera toute la semaine. Apple avait espéré annoncer son casque de réalité mixte tant attendu lors de la WWDC 2022, mais l’événement a été reporté.

Cependant, Mark Gurman de Bloomberg rapporte que, contrairement aux événements du printemps et de l’automne, Apple évite normalement de faire des annonces matérielles lors de la WWDC, se concentrant uniquement sur les logiciels. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à en apprendre davantage sur iOS, tvOS, iPadOS, macOS, watchOS et d’autres systèmes d’exploitation. Je ne serais pas surpris qu’Apple introduise en douce « une dernière chose » et annonce un nouveau matériel, mais cela reste à voir.

En tout cas, il se peut qu’il y ait d’autres révélations sur le matériel. Dans les mois à venir, Apple devrait sortir de nouveaux Mac. Deux nouveaux Mac sont attendus vers le milieu de l’année ou au début de la seconde partie de l’année, selon les rapports.

Le nouveau MacBook Air est très certainement l’un d’entre eux. Un Mac mini amélioré et un iMac 24 pouces, ainsi qu’un MacBook Pro à bas prix pour remplacer l’obsolète modèle de 13 pouces, sont tous en préparation. Sans oublier les prochains modèles Mac Pro et iMac Pro qui sont également en cours de développement. Les principales attentes de la conférence seront sans aucun doute iOS 16 (Sydney), watchOS 9 (Kincaid), macOS 13 (Rome) et tvOS 16 (Paris).

Bien entendu, beaucoup plus d’informations sur ces mises à jour logicielles seront publiées au cours des deux prochains mois. La WWDC d’Apple est généralement un événement de quatre jours, avec la keynote du PDG Tim Cook qui démarre les choses — mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu’à la scène virtuelle de la WWDC.