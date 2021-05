IO 2021 : Comment l’algorithme MUM de Google va modifier les résultats de recherche

by

La recherche sur Google est l’une des premières étapes de la préparation d’un voyage en camping ou de la rédaction d’un rapport. Mais le plus souvent, une recherche Google en entraîne une autre, puis une autre… et encore une autre.

Désormais, Google veut utiliser un algorithme appelé MUM pour fournir des informations profondes et expertes pour les recherches compliquées, vous évitant ainsi d’effectuer plusieurs requêtes sur un même sujet.

Présenté lors de l’événement I/O 2021 de Google, MUM s’inspire d’experts du monde réel qui peuvent fournir des informations détaillées, étendues et actuelles sur certains sujets. Il suffit de poser quelques questions à un expert en snowboard pour savoir de quel équipement vous avez besoin, à quelle heure de la journée vous devez vous rendre sur une piste et quelles sont les informations importantes en matière de sécurité. Pourquoi Google devrait-il en être autrement ?

Google a construit MUM sur son architecture open source Transformer. Comme le modèle BERT qui a été lancé en 2019, mais beaucoup plus puissante — (1 000 fois plus puissante), MUM est une IA contextuelle qui peut comprendre et générer du langage. Elle est capable de faire du multitâche pour connecter les informations pour les utilisateurs de nouvelles façons.

Ainsi, elle recherche des mots-clés dans les recherches, analyse le contexte de ces mots pour déterminer les informations dont vous avez besoin (et la profondeur de ces informations).

Multitâche, la clef de MUM

Le multitâche est la différence. L’une des caractéristiques différenciatrices de MUM est qu’elle peut traiter des tâches simultanément. En fait, elle est formée à 75 langues et à de nombreuses tâches en même temps. Cela permet à MUM d’acquérir une compréhension plus complète de l’information et du monde en général, explique Google dans son article de blog.

Lorsqu’elle sera mise en œuvre, MUM pourrait apparaître en tête de certains résultats de recherche Google pour répondre aux questions comme un expert. Selon Google, l’algorithme MUM peut même rechercher des images et créer des articles et des explications uniques, à la manière d’un journaliste.

Google n’en est qu’aux premiers jours des tests de MUM, et il faudra peut-être un certain temps avant que l’algorithme ne fasse vraiment parler de lui. Des humains superviseront les activités du logiciel pour s’assurer qu’il fournit des résultats utiles et précis pour les requêtes de recherche, ce qui peut être un défi étant donné les requêtes courtes que les gens ont tendance à écrire dans Google Recherche.