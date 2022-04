Rainbow Six Siege arrive sur mobile en 2022, les inscriptions sont ouvertes

En raison de la popularité sans cesse croissante des jeux mobiles, plusieurs développeurs ont transposé leurs jeux multi-joueurs, qui existaient auparavant sur PC et consoles, sur mobile. Respawn teste actuellement son titre ultra-populaire Apex Legends sur mobile et même Battlefield pour mobile devrait être lancé prochainement.

Hier, Ubisoft a annoncé un nouveau titre Rainbox Six Mobile qui fera partie de sa franchise populaire Tom Clancy’s Rainbox Six Siege.

L’annonce a été faite sur un article de blog officiel sur le site dédié à R6M. Ubisoft a également partagé quelques détails sur le prochain titre Rainbox Six Mobile. Bien que le calendrier de sortie reste actuellement sous silence. Il est révélé que Rainbow Six Mobile (alias R6M) suivra le style des matchs 5 x 5 joueurs divisés en deux équipes : les attaquants et les défenseurs.

Le site officiel souligne que les joueurs pourront jouer au jeu de tir tactique sur les cartes classiques de Rainbox Six Siege comme Bank et Borner, qui ont été adaptées pour la plateforme mobile. D’autres cartes seront ajoutées au titre lors de futures mises à jour. Une bande-annonce est également disponible, que vous pouvez visionner ci-dessus.

La société a également mentionné certains des personnages d’attaque et de défense, dotés de capacités uniques, qui seront initialement disponibles pour permettre aux joueurs de créer des scénarios de jeu créatifs. Les personnages en attaque sont Ash, Sledge, Twitch, Thermite et Hibana, tandis que ceux en défense sont Mute, Valkyrie, Smoke, Bandit et Caveira. Vous pouvez découvrir les capacités et les personnalités de chacun sur le site officiel. D’autres personnages seront ajoutés au cours du cycle de vie du jeu.

Les développeurs affirment qu’ils travaillent sur R6M depuis plus de 3 ans et qu’ils ont reconstruit la majeure partie du titre pour permettre aux joueurs mobiles de bénéficier de la meilleure expérience de tir tactique. Cependant, Ubisoft a confirmé que le titre présentera des similitudes avec ses homologues PC et Xbox en termes de gameplay et d’éléments de base.

Un lancement prochainement

« Bien que le gameplay de base, les personnages et les cartes puissent partager des similitudes avec Siege, nous avons tout reconstruit depuis le début en gardant à l’esprit la facilité d’utilisation sur mobile. Nous avons mis beaucoup d’efforts pour adapter l’expérience de Siege aux appareils mobiles. Cela inclut un système de contrôle du gameplay entièrement nouveau, développé spécifiquement pour les mobiles, et une optimisation poussée de l’interface utilisateur et de la présentation visuelle du jeu », écrit la société.

En ce qui concerne la disponibilité, Ubisoft a déclaré qu’elle commencera à tester R6M dans les semaines à venir. La société recueillera les commentaires des joueurs afin d’améliorer encore le jeu avant sa sortie officielle. Actuellement, vous pouvez vous rendre sur le site officiel et vous inscrire avec votre e-mail pour recevoir les dernières mises à jour de Rainbox Six Mobile.