OnePlus confirme les rendus du Nord N20 5G et son écran AMOLED

OnePlus a partagé hier un premier aperçu du OnePlus Nord N20 5G, son prochain smartphone abordable. La société a confirmé les rendus qui avaient été mis en ligne l’année dernière, ainsi que les plans d’utilisation d’un écran AMOLED sur le smartphone abordable dans une interview accordée à PCMag.

Avec les Nord N10 et N100, OnePlus a donné la priorité aux taux de rafraîchissement élevés, offrant une expérience de défilement plus fluide lors de l’utilisation du smartphone. En guise de sacrifice, il a utilisé un écran LCD au lieu d’un écran AMOLED. Les écrans AMOLED sont préférés, car ils offrent un contraste plus riche, des noirs plus profonds et des économies d’énergie, ce qui explique pourquoi ils sont presque universellement adoptés sur les smartphones haut de gamme. OnePlus proposera cette fois un écran 60 Hz avec le Nord N20. Vous aurez un bel écran, mais il ne sera pas aussi rapide.

La société a également partagé des rendus qui nous ont montré notre premier regard sur l’appareil. Il s’agit d’un smartphone d’allure moderne avec des bords carrés, deux caméras et un spacieux écran avec un seul trou au lieu d’une encoche ou de découpes plus encombrantes.

« Notre écran AMOLED full HD+ de 6,43 pouces offre une faible consommation d’énergie ainsi qu’un meilleur contraste, des couleurs plus vives et une gamme de couleurs plus large que ce qui est actuellement en vente sur le marché des appareils abordables en Amérique du Nord », a déclaré Kinder Liu, COO de OnePlus, à PcMag, ajoutant :

Nos appareils OnePlus Nord pour l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Inde offrent notre expérience logicielle caractéristique, d’excellentes performances et bien plus encore pour leurs prix respectifs. Nous sommes convaincus que tous les appareils de notre série OnePlus Nord sont compétitifs sur leurs marchés respectifs à leur niveau de prix respectif

Un lancement fin avril ?

En dehors de ce que OnePlus a confirmé, les autres spécifications évoquées pour le Nord N20 comprennent une puce Snapdragon 695 de Qualcomm, une caméra principale de 48 mégapixels, une paire de caméras secondaires de 2 mégapixels, une caméra frontale de 16 mégapixels, et un capteur d’empreintes digitales à l’écran.

La série Nord de OnePlus a été saluée pour avoir ramené OnePlus à ses racines en tant qu’alternative abordable à des rivaux de plus en plus chers. La série Nord N, en particulier, est la tentative de OnePlus de s’éloigner d’un smartphone strictement réservé aux passionnés pour devenir un smartphone qui peut être acheté par des personnes qui veulent simplement un smartphone aux spécifications décentes pour un faible coût. Il s’agit plutôt d’un rival des smartphones bas de gamme de la série A de Samsung, où le Nord 2 et le Nord CE 2 s’attaquent aux A52 et A53.

Le OnePlus Nord N20 devrait être lancé à la fin du mois. Il sera probablement vendu à un prix proche de celui du Nord N10, soit 300 euros.