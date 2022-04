Google commence à déployer les réactions par des emojis dans Google Docs

Google Docs est sans doute l’un des meilleurs traitements de texte en ligne disponibles sur le marché. Cependant, Google cherche à faire de cet outil plus qu’un simple traitement de texte et une plateforme riche en fonctionnalités pour les projets collaboratifs. Après avoir ajouté la prise en charge des filigranes textuels, Google Docs propose désormais des réactions par des emojis pour rendre les choses plus amusantes.

Google a récemment publié un article de blog officiel sur son forum Workspace pour annoncer le déploiement des réactions par des emojis dans Google Documents. L’entreprise explique qu’il s’agit d’une « alternative moins formelle aux commentaires pour exprimer vos opinions sur le contenu des documents ». Ainsi, avec cela, les utilisateurs seront en mesure de réagir à une certaine partie d’un document texte en mettant simplement en évidence la partie spécifique.

Il s’agit d’une fonctionnalité analogue aux réactions disponibles sur Instagram, Facebook, Twitter, et d’autres plateformes encore. Pour rappel, même WhatsApp a travaillé sur les réactions par des emojis depuis très longtemps.

Google a également partagé un court GIF pour montrer comment la fonctionnalité fonctionnerait dans Google Docs une fois qu’elle sera déployée auprès des utilisateurs. Il suffira de mettre en évidence des parties de texte dans un document, ce qui fera apparaître le nouveau bouton de réaction par emoji ainsi que les boutons « Ajouter un commentaire » et « Suggérer des modifications ».

Vous pouvez le voir ci-dessous.

Un déploiement progressif

Les utilisateurs peuvent cliquer sur la nouvelle option pour accéder à la bibliothèque d’emojis, qui a été mise à jour à la dernière version (Emoji 14.0). La bibliothèque contient donc tous les derniers emojis, y compris les options non sexistes. Les utilisateurs peuvent également utiliser le champ de recherche situé en haut du panneau des emojis pour trouver des emojis spécifiques. Il est révélé que la fonctionnalité sera activée par défaut lorsqu’elle sera disponible pour les utilisateurs. Elle ne peut pas être désactivée et n’est pas contrôlée par l’administrateur.

La fonction de réactions par des emojis sera disponible pour les utilisateurs de Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard et Enterprise Plus. Elle ne sera pas disponible pour les niveaux de base comme les clients de G Suite Basic et Business ou les utilisateurs de Enterprise Essentials. Google indique avoir commencé à déployer la fonctionnalité dans ses domaines de version rapide. Cependant, davantage d’utilisateurs commenceront à bénéficier de cette fonctionnalité à partir du 20 avril.