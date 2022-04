Dell améliore ses gammes Latitude et Precision pour la nouvelle ère du travail

Afin d’aider les entreprises à passer au travail hybride, Dell a rafraîchi ses gammes d’ordinateurs portables Latitude et Precision avec les derniers processeurs Intel et des options de connectivité améliorées.

Tous les nouveaux ordinateurs portables de la société sont dotés de processeurs Intel Core de 12e génération et sont équipés de la 5G et du Wi-Fi 6E d’Intel afin que les utilisateurs professionnels soient aussi prêts à travailler sur le terrain qu’au bureau.

Tout d’abord, le Latitude 9430 est un ordinateur portable 2-en-1 ultra-premium doté du plus petit écran 16:10 de 14 pouces au monde. L’appareil, qui est disponible dans une nouvelle couleur graphite métallisé, présente également le meilleur rapport écran/châssis sur un PC professionnel de 14 pouces et dispose même d’une nouvelle webcam full HD. Le Latitude 7330 Ultralight est quant à lui l’ordinateur portable de 13,3 pouces 16:9 le plus petit et le plus léger au monde, avec un poids de 0,967 kg.

Comme les vidéoconférences mettent de plus en plus de pression sur les appareils, la nouvelle série Latitude 7000 de Dell est dotée de processeurs plus performants et d’options de mémoire DDR5, ainsi que d’améliorations thermiques et acoustiques.

Pour compléter ses ordinateurs portables 2-en-1, l’entreprise a créé son nouveau stylet actif rechargeable Dell Premier, qui est le premier stylet actif au monde doté d’un système de localisation Tile.

De nouveaux modèles Precision

Parallèlement à ses ordinateurs portables Latitude rafraîchis, Dell a également dévoilé sa nouvelle station de travail mobile Precision 5470, qui est non seulement la station de travail de 14 pouces la plus puissante, mais aussi la plus petite et la plus fine au monde.

L’appareil, qui pèse 1,47 kg, est également le premier ordinateur portable équipé du processeur Intel Core série H de 12e génération, basé sur la plateforme Intel vPro et vérifié pour répondre aux exigences de la plateforme Intel Evo.

Le Precision 5470 peut être équipé d’un maximum de 64 Go de mémoire DDR5, de 4 To de stockage et d’une carte graphique NVIDIA RTX A1000. Avec toute cette puissance sous le capot, les ingénieurs de Dell ont dû développer un nouveau système de gestion thermique qui s’intègre dans les limites du système sans sacrifier la mémoire ou les ports Thunderbolt.

Dell a également conçu le Precision 5470 autour d’un écran immersif bord à bord de 14 pouces Infinity Edge avec ComfortView Plus certifié par le TUV pour filtrer la faible lumière bleue sans affecter la couleur réelle des projets créatifs.

Des prix qui restent abordables

Le Precision 5470 n’est pas le seul appareil Precision annoncé par la société, qui a également présenté ses nouveaux Precision 5570 et 5770, ses stations de travail mobiles de 15 et 17 pouces les plus fines et les plus petites, ainsi que la série Precision 3000 mise à niveau. Enfin, la nouvelle Precision 3570 est la station de travail d’entrée de gamme parfaite pour les professionnels mobiles.

Le nouveau Latitude 9430 est proposé à partir de 2 099 euros, le Latitude 7330 Ultralight à partir de 1 559 euros, le Precision 5470 à partir de 1 894 euros, le 5570 à partir de 1 894 euros et le 5770 à partir de 2 164 euros.