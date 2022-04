YouTube TV prend enfin en charge le mode image dans l’image sur iOS

YouTube expérimente depuis longtemps le très attendu mode picture-in-picture (PiP) pour les utilisateurs d’iOS. Alors que la fonction est disponible pour les abonnés YouTube Premium sur iOS et iPadOS, la plateforme vidéo ne fait que tester la fonction pour les utilisateurs généraux et nous ne savons pas vraiment quand elle sera disponible. Cependant, comme un soupir de soulagement, la société a commencé à déployer la prise en charge de PiP pour son application YouTube TV sur iOS et iPadOS.

YouTube a récemment annoncé sur Twitter le déploiement du mode « image dans l’image » pour les iPhone et les iPad. La société explique que les utilisateurs peuvent simplement glisser vers le haut depuis le bas de l’écran lorsqu’ils regardent une vidéo sur l’application YouTube TV pour passer en mode PiP. Vous pouvez consulter le tweet joint juste en dessous.

Il est révélé qu’une fois qu’un utilisateur entre dans le mode PiP, la vidéo sera réduite et il sera en mesure de la déplacer librement autour de son écran sur son iPhone ou son iPad.

iPhone & iPad users 🔊

We’re happy to share that picture-in-picture is now rolling out to your iOS 15+ devices. Simply select a video to watch and swipe ⬆️ from the bottom of the screen to return to the device’s homepage. The video can scale down and move across your screen.

— YouTube TV (@YouTubeTV) March 30, 2022