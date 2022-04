Lien avec Windows est une refonte complète de l’application Votre téléphone pour Windows 11

L’application Votre téléphone de Microsoft, qui relie les smartphones Android aux PC sous Windows, a récemment fait l’objet d’une importante refonte. L’application Votre téléphone sera désormais renommée « Lien avec Windows » et aura un nouveau style qui correspondra à l’interface de Windows 11.

Introduit il y a plus de trois ans, Votre téléphone est une option permettant d’accéder aux fonctions de votre smartphone directement depuis votre ordinateur. Au début, l’accès était limité aux photos et aux SMS, mais plus tard, il y a eu les notifications, les appels téléphoniques et d’autres intégrations d’applications.

En plus de cet énorme remaniement, les utilisateurs de Windows 11 recevront un pack de fonctionnalités encore plus complet « pour permettre une expérience utilisateur native sur le nouveau système d’exploitation Windows 11“. Cela inclut de nouvelles icônes, des bords arrondis, et une nouvelle palette de couleurs qui correspond au thème sombre/clair.

L’application compagnon de Microsoft pour les smartphones Android, qui était auparavant uniquement disponible sur les appareils Samsung Galaxy et le Surface Duo de Microsoft, présente une nouvelle interface visuelle qui « met les notifications en avant », selon Microsoft.

Microsoft a également introduit une nouvelle méthode de configuration, qui permet aux utilisateurs de scanner un QR code depuis leur smartphone pour coupler la fonctionnalité.

Des smartphones Honor pris en charge

Dans l’application PC, vous découvrirez un panneau de notification juste en dessous des boutons d’état et de paramètres rapides de votre smartphone, là où se trouvait auparavant le panneau de navigation latéral pour les messages, les photos et les applications. Ces fonctionnalités sont désormais accessibles à partir de l’emplacement supérieur de l’application, qui a été redessiné. En ce qui concerne les notifications, la nouvelle position permanente vous permet de voir les notifications synchronisées de vos smartphones Android dans un bien meilleur style.

En plus des appareils existants, Microsoft étend la disponibilité de Lien avec Windows à d’autres appareils Android, y compris certains smartphones Honor. Cela inclut le Honor Magic V, ainsi que les appareils des séries Magic4 et Magic3. Microsoft promet une compatibilité avec davantage d’appareils Android à l’avenir.

À propos de cette mise à jour, Gerald Haslhofer, directeur général de l’équipe Mobile and Cross Device, a déclaré, « faire évoluer la connexion entre votre smartphone et votre PC Windows ».