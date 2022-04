Instagram va vous permettre de répondre aux DM directement depuis votre flux

by

Après les nouvelles mises à jour de la messagerie pour WhatsApp et Messanger, Meta présente maintenant une série de fonctionnalités destinées à Instagram. Les mises à jour sont destinées à faciliter le partage des messages et la réponse aux messages, où que vous soyez.

Instagram offre aux utilisateurs une foule de nouvelles options lorsqu’ils envoient des messages directs (DM) sur sa plateforme. La plus utile est une nouvelle option permettant de répondre rapidement à un DM directement depuis votre flux sans avoir à aller dans votre boîte de réception et perdre là où vous en êtes. Il existe également de nouvelles options de partage, ainsi que la possibilité d’envoyer des extraits de chansons et de réaliser des sondages dans les discussions de groupe.

Le responsable de la plateforme, Adam Mosseri, a annoncé l’intention d’Instagram de se concentrer sur la messagerie cette année dans une vidéo publiée fin décembre. « La messagerie est l’une des principales façons dont les gens — en fait, c’est la principale façon dont les gens se connectent en ligne à ce stade », a déclaré Mosseri. « Instagram doit embrasser le fait que la messagerie est cette forme primaire de communication ».

La fonction d’aperçu des chansons offrira de courts clips de 30 secondes de morceaux et est proposée grâce aux intégrations avec les services de streaming musical d’Apple et d’Amazon, le support de Spotify étant à venir. Il y a également un nouveau menu accessible depuis le flux principal d’Instagram avec une pression longue sur le bouton de partage qui vous permettra de partager rapidement une publication à quatre de vos amis les plus proches.

Des fonctionnalités que l’on retrouve dans Messenger

D’autres fonctionnalités alignent les DM d’Instagram sur ce qui est déjà proposé dans Messenger, ce qui ne devrait pas être trop surprenant étant donné le travail de l’entreprise pour rendre ces deux plateformes de chat compatibles entre elles.

Instagram ajoute une rangée similaire de photos de profil en haut de sa boîte de réception pour montrer lesquels de vos contacts sont actuellement en ligne, et il hérite également de la fonction de sondages de Messenger.

Comme annoncé précédemment, le nouveau raccourci de Messenger pour envoyer discrètement des messages sans générer de notifications pour vos contacts arrive également sur Instagram sous la forme d’une nouvelle commande @silent.

Instagram affirme que la plupart de ces fonctionnalités sont désormais disponibles dans le monde entier, et que son partage de musique est déployé à partir d’aujourd’hui. Cependant, Christine Pai, porte-parole d’Instagram, indique qu’en Europe, la plateforme n’est pas en mesure de proposer des fonctionnalités telles que @silent, les sondages ou l’affichage de qui est actif en haut de votre boîte de réception, en raison des lois en vigueur dans la région.