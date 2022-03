Meta introduit des raccourcis de type Slack dans Messenger

La société mère de Facebook, Meta, introduit une nouvelle fonctionnalité de chat pour les discussions de groupe dont tout le monde peut profiter, et qui est à utiliser pour les messages incluant plusieurs personnes dans une seule conversation.

En effet, Messenger se dote de raccourcis, analogues à ceux de Slack, qui vous permettent de faire des choses comme envoyer en toute discrétion un message ou appeler rapidement un GIF pendant que vous discutez avec vos amis.

L’entreprise a déclaré qu’il s’agit d’une fonctionnalité liée à « l’efficacité de la messagerie », permettant aux membres de la discussion de groupe de contrôler leurs messages et de se concentrer sur leurs besoins. La commande de la nouvelle fonctionnalité est relativement facile à retenir et à accéder, et elle ne nécessite pas qu’une personne aille dans des onglets spécifiques pour qu’elle fonctionne. Cependant, elle ne fonctionnera que pour l’application Messenger sur mobile et bureau, et non pour les utilisateurs de la version Web de la plateforme.

La plateforme a déjà proposé une fonctionnalité permettant de taper « @ » pour mentionner une personne spécifique dans une discussion. Aujourd’hui, deux raccourcis sont disponibles : @everyone et /silent. @everyone vous permettra de notifier tout le monde dans une discussion, ce qui peut être utile si vous voulez être sûr d’attirer l’attention de tous. Toutefois, si vous souhaitez envoyer un message sans faire vibrer tout le groupe, vous pourrez utiliser le raccourci /silent, précise Meta.

D’autres raccourcis arrivent

Dans « les semaines à venir », il y aura quelques raccourcis supplémentaires. Le raccourci /pay vous permettra d’envoyer ou de demander de l’argent directement depuis la boîte de discussion Messenger et sera bientôt disponible sur iOS et Android aux États-Unis. Ce sera une alternative intéressante pour les utilisateurs qui ne veulent pas utiliser des applications comme PayPal ou Venmo.

/gif sera bientôt disponible en exclusivité sur iOS. Il sera plus facile que jamais de trouver un GIF pour votre chat. Tapez /gif pour trouver le GIF parfait pour votre conversation. /shrug et /tableflip sont également exclusifs à iOS. Vous n’aurez plus besoin de taper ou de copier-coller les émoticônes tableflip et shrug. Lorsque vous tapez /shrug, ce « ¯_(ツ)_/¯ » apparaît. Lorsque vous tapez /tableflip, c’est « (╯°□°)╯︵ ┻━┻ » qui apparaît.

D’autres raccourcis encore devraient arriver sur Messenger plus tard dans l’année.