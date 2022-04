Pixel 6a : une photo montre l’emballage du nouveau smartphone de Google

Selon les rumeurs, Google devrait bientôt annoncer le Pixel 6a, et bien que nous n’ayons pas de date précise, la meilleure estimation est qu’il sera révélé à la Google I/O 2022, qui devrait avoir lieu en mai. Le Pixel 6a a précédemment fuité, révélant des rendus de conception du prochain smartphone abordable de Google, et nous avons également vu les spécifications et certains des benchmarks.

Une nouvelle image a récemment été partagée par Techxine, qui montre la boîte du Pixel 6a. La boîte semble identique à la boîte du Pixel 6, et elle présente la partie supérieure arrière de l’appareil. L’image confirme le placement des deux capteurs de la caméra, le flash LED, et la conception globale, qui va de pair avec les précédents rendus que nous avons vus de sources plus fiables.

L’image ne nous dit rien que nous ne sachions déjà, mais elle confirme les rendus et le design global précédemment signalés. Le Pixel 6a aura un design sans surprise identique à la série de flagships Pixel 6, mais il aurait une caméra principale de 12,2 mégapixels, aux côtés d’un autre capteur ultra-large de 12 mégapixels. La caméra frontale devrait être un capteur de 8 mégapixels.

L’écran serait légèrement plus petit que les autres flagships Pixel à 6,2 pouces, d’une résolution full HD+, et il mesurerait 152,2 x 71,8 x 8,7 mm, avec le bloc de la caméra dépassant de 1,7 mm.

Il sera légèrement plus trapu et plus étroit que le Pixel 6 standard, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent un appareil plus compact.

La même puce Tensor

Le Pixel 6a est censé incruster la même puce Tensor à l’intérieur que les smartphones phares Pixel 6 et Pixel 6 Pro, mais il aura 6 Go ou 8 Go de RAM, tandis que la capacité de stockage est actuellement inconnue. Nous n’avons également aucune information sur la capacité de la batterie ou la vitesse de charge, bien que nous nous attendions à ce qu’il soit tout aussi rapide que le Pixel 6, prenant en charge la charge filaire de 21 W, et ayant probablement une capacité de batterie proche de 4 600 mAh — bien qu’elle puisse être légèrement plus petite, étant donné la taille plus compacte.

Tout cela étant additionné, je vous recommande de prendre tout cela avec des pincettes puisque l’image provient d’un site que l’on ne peut pas vérifier. Cependant, la fuite s’aligne avec les rendus précédemment signalés.