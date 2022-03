Samsung lance une nouvelle série de téléviseurs OLED, 4K et 8K, ainsi que de nouvelles barres de son

Cette semaine, Samsung Electronics a annoncé sa gamme 2022 de téléviseurs Neo QLED 4K et 8K, OLED, QLED 4K et LifeStyle. La société a également lancé plusieurs nouvelles barres de son avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de la qualité du son.

La nouvelle gamme de téléviseurs se concentre sur les expériences personnalisées autour des styles de vie, des passions et des espaces pour s’adapter de manière unique à chaque foyer.

« Samsung souhaite donner la possibilité aux utilisateurs d’adapter la technologie à leurs passions, leurs préférences et leur style de vie. Plus que jamais, le téléspectateur est à la recherche d’une expérience sur mesure. Cette année, nous redéfinissons véritablement le rôle du téléviseur dans la maison, avec une offre renforcée en matière de technologies, de fonctionnalités et de design », déclare Craig Cunningham, Directeur Téléviseurs/Produits audiovisuels chez Samsung Electronics Europe. « Il existe un écran Samsung pour chaque utilisateur, qu’il souhaite disposer d’un écran qui se fonde discrètement dans son intérieur, vivre une expérience 8K époustouflante digne d’une salle de cinéma, ou tout simplement profiter de la fonction Multi View afin de suivre sa dernière séance d’entraînement ».

Barres de son Samsung

Samsung a également mis à jour sa gamme de barres de son avec de nouveaux appareils. Les nouvelles enceintes offrent une expérience de cinéma encore plus immersive. Les nouvelles séries Q et S 2022 sont dotées de la technologie Dolby Atmos, et elles peuvent restituer le son des téléviseurs compatibles Wi-Fi sans aucun câble. La société affirme que Q-Symphony possède jusqu’à 22 canaux audio qui se connecteront automatiquement et optimiseront le son.

La HW-Q99B offre une expérience immersive, riche et profonde. Le fleuron de la série Q dispose de 11.1.4 canaux, ce qui permet de vivre l’action en direct dans les foyers. Il dispose d’un caisson de basse mis à jour avec une conception de lentille acoustique qui peut disperser uniformément le son tout en produisant des performances de basse fréquence.

La nouvelle HW-Q910B possède une configuration à 9.1.2 canaux pour un son de haute qualité. La HW-Q800B possède des haut-parleurs latéraux qui fournissent des canaux 5.1.2

La barre de son ultra-mince HW-S800B est la dernière née de la série S. Il s’agit d’une barre de son de 1,6 pouce de profondeur, dotée d’un haut-parleur tout-en-un. Samsung affirme qu’elle s’accorde parfaitement avec les téléviseurs Samsung Lifestyle, puisqu’elle présente également un design minimaliste et prend en charge les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual : X. Elle dispose également d’un subwoofer cubique de 6,5 pouces.

Samsung n’a pas partagé beaucoup de détails, mais le HW-S801B sera également disponible.

Samsung Lifestyle

Samsung a mis à niveau plusieurs de ses téléviseurs haut de gamme et populaires, notamment les modèles The Frame, The Serif et The Sero. La société a également annoncé la disponibilité du Freestyle, qui avait été annoncé au CES 2022. Les nouveaux téléviseurs sont dotés d’un certain nombre d’améliorations et de perfectionnements par rapport à leurs homologues de 2021 :

The Frame est désormais équipé d’une finition mate antireflet qui ajoute une texture unique à l’art affiché sur le grand écran. Les images auront l’air encore plus réalistes qu’auparavant. The Frame est disponible en différentes tailles allant de 85 à 32 pouces, et il sera disponible à la mi-avril

The Serif sera disponible en 65, 55 et 43 pouces, et il sera également doté du nouveau revêtement anti-reflets. Il sera disponible à la fin du mois de mai.

The Sero sera également doté d’un revêtement antireflet et aura la capacité unique de lire du contenu en mode horizontal et portrait à partir d’appareils mobiles. Il aura un seul modèle de 43 pouces, et il sera disponible en juin.

Samsung QLED 4K

La dernière série QLED 4K de Samsung comprend les nouveaux modèles Q80B et Q60B. Ces nouveaux téléviseurs peuvent convertir automatiquement le contenu jusqu’au 4K, grâce au processeur Quantum, et il offre des noirs profonds et des blancs éclatants. Il prend également en charge Quantum HDR, et il dispose de Direct Full Array, pour offrir une expérience visuelle encore meilleure.

Le Q80B est disponible dans les tailles 85, 75, 65, 55 et 50 pouces

Le Q60B se décline en modèles de 85, 75, 70, 65, 60, 55, 50 et 43 pouces

Samsung OLED

Le nouveau OLED S95B offre une expérience unique avec des noirs profonds réalistes et des blancs éclatants. Le téléviseur est équipé du même processeur Quantum Neural 4K pour optimiser les scènes, et il peut lire du contenu jusqu’à 120 Hz. Le nouveau téléviseur intelligent OLED a la même puissance sous le capot que les téléviseurs Samsung Neo QLED 4 K.

Le OLED S95B sera disponible en deux tailles, 65 et 55 pouces, et il sera disponible à la mi-mai.

Samsung Neo QLED 4K

Les nouveaux téléviseurs Samsung Neo QLED 4K utilisent la dernière technologie Quantum Mini-LED qui offre un meilleur contraste et réduit les effets de blooming pour une expérience visuelle 4K plus agréable. Samsung lance trois nouveaux téléviseurs Neo QLED 4K avec un affichage à 120 Hz et un son 3D réaliste :

Le QN95B (en 85, 75, 65 et 55 pouces) sera disponible début mai

Le QN90B (en 85, 75, 65 et 55, 50 et 43 pouces)

Le QN85B (en 85, 75, 65 et 55 pouces)

Samsung Neo QLED 8K

Le nouveau téléviseur Samsung Neo QLED 8K offre l’expérience visuelle la plus haut de gamme de Samsung, grâce au nouveau processeur Quantum Neural 8K avec IA. La société a annoncé deux tout nouveaux modèles, notamment le QN900B, et le QN800B, tous deux disponibles en 85, 75 et 65 pouces.

Le QN900B sera disponible entre la mi et la fin avril, tandis que le modèle QN800B sera disponible début avril.