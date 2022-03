Intel présente les cartes graphiques Arc A-Series pour les ordinateurs portables

La révolution des GPU discrets d’Intel commence enfin après des mois de teasing, puisque Intel lance ses premiers GPU Arc A pour les ordinateurs portables, qui sont basés sur l’architecture révolutionnaire Xe HPG (High Performance Graphics) de la société. Ils prennent en charge DirectX 12, offrent un matériel dédié au ray tracing et, du moins pour le premier lot de GPU, ne sont que deux fois plus puissants que les cartes graphiques Xe intégrées d’Intel.

Le lancement d’aujourd’hui n’est qu’un petit avant-goût de ce que sera l’image complète d’Intel pour Arc : pour commencer, la société ne lance que ses GPU les moins puissants de la série Arc 3 : le A350M, qui possède 6 cœurs Xe et 6 unités de ray tracing, et le A370M avec 8 cœurs Xe et 8 unités de ray tracing. Compte tenu de leur puissance comprise entre 25 et 50 W, ils sont destinés à des appareils ultraportables qui ont l’intention d’offrir une puissance graphique supérieure à celle des graphiques intégrés seuls, et non à des machines de jeu dédiées. Ceux qui recherchent un véritable ordinateur portable de jeu devront attendre les GPU Arc 5 et Arc 7 — qui offriront beaucoup plus de cœurs graphiques, d’unités de ray tracing, de mémoire et de puissance — qui devraient arriver plus tard cette année.

Autrement dit, cette première série de GPU est conçue spécifiquement pour les ordinateurs portables, les versions pour les ordinateurs de bureau et les stations de travail arrivant plus tard dans l’année. Le matériel, les logiciels, les services, ainsi que les expériences graphiques hautes performances seront fournis par la plateforme Intel Arc et la famille de GPU mobile de la série A.

Nouvelle carte graphique Intel Arc pour les ordinateurs portables

Comme vous pouvez le constater, les cartes graphiques Intel Arc et les processeurs Intel Core de 12e génération améliorent les capacités de jeu et de création multimédia. Malheureusement, Intel n’a pas fourni de benchmarks sur la façon dont ses GPU Arc, présents ou futurs, pourraient se comparer aux GPU discrets concurrents de NVIDIA ou d’AMD ou aux GPU intégrés dans les puces série M1 d’Apple.

Au lieu de cela, Intel s’est concentré sur les performances que ses GPU Arc offriront par rapport à ses propres graphiques intégrés Iris Xe (plus précisément, ceux que l’on trouve dans sa puce Core i7-1280P du début de l’année).

Les ordinateurs portables équipés de la carte graphique Intel Arc 3 vont améliorer l’expérience lors de sessions de jeux 1080p et une création de contenu avancée, tandis que ceux équipés des cartes graphiques Intel Arc 5 et Intel Arc 7 offrent les mêmes caractéristiques de création de contenu de pointe avec des performances graphiques et informatiques améliorées, a noté la société.

La nouvelle microarchitecture Xe High Performance Graphics (Xe HPG) est destinée aux joueurs et aux créateurs, et elle commence avec les cartes graphiques Intel Arc A Series. Elle est dotée de cœurs Xe hautes performances, d’un pipeline graphique optimisé pour DirectX 12 Ultimate, d’un moteur multimédia compatible avec le ray tracing pour les charges de travail actuelles et futures des créateurs, et d’un moteur d’affichage compatible avec DisplayPort 2.0 UHBR10 qui peut gérer les charges de travail actuelles et futures.

Intel X e Matrix Extensions (XMX) : les moteurs d’IA Intel Xe Matrix Extensions (XMX) augmentent la puissance de calcul pour les charges de travail d’IA. Ils ont une puissance de calcul 16 fois supérieure à celle des unités vectorielles standard des GPU lorsqu’ils effectuent des tâches d’inférence d’IA

: les moteurs d’IA Intel Xe Matrix Extensions (XMX) augmentent la puissance de calcul pour les charges de travail d’IA. Ils ont une puissance de calcul 16 fois supérieure à celle des unités vectorielles standard des GPU lorsqu’ils effectuent des tâches d’inférence d’IA Xe Super Sampling (Xe SS) est une solution d’upscaling accélérée par l’IA, basée sur les moteurs XMX AI des cartes. Nouvelle solution de mise à l’échelle basée sur l’apprentissage profond, Xe SS produit des images très proches du rendu natif en haute résolution. Xe SS sera pris en charge cet été sur toutes les cartes Arc de la série A

est une solution d’upscaling accélérée par l’IA, basée sur les moteurs XMX AI des cartes. Nouvelle solution de mise à l’échelle basée sur l’apprentissage profond, Xe SS produit des images très proches du rendu natif en haute résolution. Xe SS sera pris en charge cet été sur toutes les cartes Arc de la série A En tant que premiers GPU à prendre en charge l’accélération matérielle AV1 complète , les GPU Intel Arc A Series permettent un encodage vidéo plus rapide et une meilleure qualité de streaming tout en utilisant moins de trafic Internet. La norme AV1 est désormais prise en charge par plusieurs applications multimédias majeures et devrait être plus largement adoptée cette année. Le codec AV1 va redéfinir l’encodage et le streaming vidéo.

, les GPU Intel Arc A Series permettent un encodage vidéo plus rapide et une meilleure qualité de streaming tout en utilisant moins de trafic Internet. La norme AV1 est désormais prise en charge par plusieurs applications multimédias majeures et devrait être plus largement adoptée cette année. Le codec AV1 va redéfinir l’encodage et le streaming vidéo. Les GPU Intel Arc peuvent fonctionner de manière transparente avec les CPU Intel et les graphiques intégrés en utilisant la technologie Intel Deep Link pour améliorer les performances dans les jeux, la création et les charges de travail en streaming. Cette technologie permet une répartition intelligente de la puissance sur la plateforme, ce qui améliore les performances des applications jusqu’à 30 % dans les charges de travail créatives et à forte intensité de calcul. Hyper Encode et Hyper Compute de Deep Link permettent le transcodage multi-moteurs et les activités d’IA.

Expériences communautaires

La nouvelle interface Intel Arc Control est un hub tout-en-un qui vous donne le contrôle de l’expérience de jeu. Il existe également des profils de performance uniques, un streaming intégré, une caméra virtuelle et un téléchargement intégré de pilotes Game ON, y compris la capture de jeux.

L’application est compatible avec les GPU Intel Iris Xe et Intel Arc. Les utilisateurs de cartes graphiques discrètes peuvent désormais obtenir une sélection croissante de jeux et d’applications multimédias optimisés par Intel grâce à des packs de lancement spéciaux. Le premier de ces packs pour les gamers et créateurs sera disponible en avril avec le lancement des cartes de la série A. Tout au long de l’année, la société apportera quelque chose de nouveau et d’agréable à la communauté.

Prix et disponibilité

Les GPU Intel ARC A370M et A350M équiperont les ordinateurs portables à partir de 899 dollars. Les précommandes pour les premiers ordinateurs portables équipés des GPU Intel Arc 3 sont déjà ouvertes, et des modèles plus avancés équipés des graphiques Intel Arc 5 et Intel Arc 7 seront disponibles à partir de cet été.

À l’heure où j’écris ces lignes, aucune réelle information sur les prix en France n’a été donnée.