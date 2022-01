CES 2022 : le minuscule projecteur Freestyle de Samsung est amusant

L’une des plus grandes présentations de Samsung au CES 2022 est également l’une des plus portables, mais c’est parce que le Freestyle est un projecteur compact plutôt qu’un téléviseur traditionnel. Destiné à vous accompagner, plutôt qu’à rester installé dans votre salle de cinéma à la maison, le Freestyle peut créer une image jusqu’à 30 cm et se visse même dans une douille de lampe ordinaire pour une flexibilité maximale.

Les projecteurs portables ne sont pas nouveaux, bien sûr, mais ils ne sont généralement pas connus pour leur qualité vidéo. Celui de Samsung est plus grand que beaucoup d’autres de son espèce, et son design en forme de tonneau est plus inhabituel. Il facilite toutefois un peu l’installation.

Le socle lui permet de pivoter jusqu’à 180 degrés, de sorte que vous pouvez projeter sur un mur proche ou au plafond. Un accessoire de base permet également d’ajouter une vis d’ampoule standard E26, de sorte que vous pouvez l’insérer dans une douille de lampe et alimenter la Freestyle à partir de celle-ci. La Freestyle peut projeter des images d’une taille de 30 à 100 pouces.

La clé est le système de configuration automatique. Samsung a intégré un capteur de temps de vol (ToF) et un accéléromètre à trois axes. Le résultat est qu’en une seconde seulement, selon la société, la Freestyle peut se calibrer automatiquement en fonction de la surface visée. Cela inclut non seulement la correction automatique du trapèze et du niveau, mais aussi la mise au point. Il est également possible de mettre à l’échelle et de déplacer la section projetée, afin d’éviter les obstacles sur les murs, et l’image résultante est en résolution full HD 1080p.

En ce qui concerne l’audio, il existe un radiateur passif pour une projection à 360 degrés. Vous pouvez également connecter des haut-parleurs externes. L’alimentation est assurée par l’USB-C, et Samsung proposera une batterie portable USB-C si vous n’en possédez pas déjà une capable d’USB-PD et d’une sortie de 50W/20A pour une utilisation mobile. D’autres accessoires incluent un étui étanche.

Uniquement aux États-Unis pour le moment

Dans la boîte, on trouve un bouchon d’objectif spécial, qui fonctionne comme un prisme lumineux. Il se synchronise avec une liste de lecture sur votre smartphone et crée un spectacle lumineux aux couleurs changeantes. Pour des divertissements plus traditionnels, la Freestyle fonctionne sur la même plateforme de télévision connectée que les téléviseurs Samsung standards, ce qui vous permet de bénéficier d’applications de streaming natives pour des services comme Netflix. Il fonctionne avec la diffusion sans fil à partir d’appareils Android et iOS, et dispose d’une commande vocale à distance pour une utilisation mains libres avec les assistants des smartphones.

La Freestyle dispose également d’une entrée Micro HDMI sur le côté, qui peut être utilisée pour brancher la Freestyle sur la plupart des sources multimédias. Vous pouvez, par exemple, la brancher à votre Xbox Series X ou PlayStation 5 pour jouer, ou à un ordinateur portable pour une présentation impromptue.

Reste à savoir combien de personnes voudront vraiment faire cela. Selon Samsung, la Freestyle sera mise en précommande aujourd’hui aux États-Unis, au prix de 899 dollars. Elle sera lancée dans le reste du monde plus tard en 2022.