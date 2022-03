Sony dévoile le renouvellement de son abonnement PlayStation Plus pour lutter contre le Xbox Game Pass

Après avoir fait état d’un nouveau service d’abonnement de Sony à la fin de l’année dernière, Sony vient d’annoncer son service d’abonnement PlayStation Plus avec plus de 700 titres. Le nouveau service d’abonnement de Sony combinera deux de ses formules existantes — PlayStation Plus et PlayStation Now — en une seule formule complète. Sony entend ainsi s’attaquer au Xbox Game Pass de Microsoft.

Sony, par le biais d’un article de blog officiel, a révélé que l’abonnement PlayStation Plus comprend désormais trois formules distinctes. Il s’agit du PlayStation Plus Essential, du PlayStation Plus Extra et du PlayStation Plus Premium.

Le PDG de Sony, Jim Ryan, a déclaré dans un communiqué : « Avec ces niveaux, notre objectif principal est de nous assurer que les centaines de jeux que nous proposons comprendront le meilleur contenu de qualité qui nous distingue. Nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs imaginatifs des PlayStation Studios et des partenaires tiers pour proposer certaines des meilleures expériences de jeu disponible dans une bibliothèque qui sera régulièrement mise à jour. Plus de détails à venir sur les jeux que nous aurons sur notre nouveau service PlayStation Plus ».

La société déploiera les plans dans certains pays d'Asie en juin de cette année, avec des plans d'expansion en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres régions.

PlayStation Plus Essential

Pour en venir aux détails, le plan PlayStation Plus Essential, qui commence à 8,99 euros par mois, est le niveau le plus abordable du service d’abonnement. Il comprend les mêmes avantages que le plan PlayStation Plus actuel et offre deux jeux téléchargeables chaque mois, des remises exclusives, un stockage sur le cloud pour les jeux sauvegardés et un accès multijoueur en ligne.

PlayStation Plus Extra

Vient ensuite le niveau PlayStation Plus Extra, qui coûte 13,99 euros par mois et offre les mêmes avantages que le plan Essential, avec des avantages supplémentaires. Les membres de PS+ Extra pourront accéder à une sélection de 400 jeux PS4 et PS5. Sony précise que les membres PS+ Extra pourront télécharger leurs jeux pour jouer en ligne.

PlayStation Plus Premium

Enfin, PlayStation Plus Premium est le plan le plus élevé qui offre tous les avantages des deux plans précédents ainsi que 340 jeux supplémentaires. Cela inclut de nombreux titres PS3 qui peuvent être diffusés en streaming sur le cloud. En outre, ce plan comprend divers jeux classiques PS, PS2 et PSP qui peuvent être diffusés en continu ou téléchargés. En outre, la société a indiqué que les membres PS+ Premium pourront essayer un jeu avant de l’acheter. Quant au prix, le PS+ Premium est proposé pour 16,99 euros par mois.

Sony proposera au lancement de nombreux titres populaires tels que God of War, Marvel’s Spiderman, Mortal Kombat 11, etc. En outre, la société travaillera avec ses studios partenaires, comme Bungie, récemment acquis, pour maintenir sa bibliothèque à jour avec de nouveaux jeux et de nouvelles offres.

Les membres actuels de PlayStation Now passeront automatiquement au nouveau plan PS+ Premium sans frais supplémentaires au lancement. PlayStation Now sera désormais abandonné en tant que service autonome. Alors, que pensez-vous des nouveaux plans PlayStation Plus ?