by

by

En plus de sa fonction de commentaires temporisés, et en compensation de la suppression du bouton « je n’aime pas », YouTube a commencé à tester une nouvelle fonction expérimentale appelée « Timed Reactions ». Elle permettra aux spectateurs d’ajouter des réactions basées sur des emojis à une partie spécifique de la vidéo. Cela les aidera à exprimer leurs émotions plus librement ou à mettre en valeur cette partie spécifique de la vidéo.

Comme mentionné ci-dessus, la fonction « Timed Reactions » est principalement une extension de l’expérience « Timed Comments » de l’année dernière, qui permet aux utilisateurs de parcourir les commentaires horodatés pour atteindre un certain point dans une vidéo. YouTube affirme avoir reçu des commentaires positifs sur la fonction « Timed Comments », et donc sur la dernière expérience « Timed Reactions ».

Les vidéos qui prendront en charge cette fonction auront une option vous permettant de réagir à une partie particulière de ces vidéos et même de voir les réactions d’autres personnes dans les sections de commentaires. Il y aura un « panneau de réaction » dédié avec les réactions anonymes des spectateurs à certaines parties des vidéos.

Ainsi, vous ne saurez pas qui a réagi aux vidéos. Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de mieux juger le contenu des vidéos ou de passer directement aux bonnes parties des vidéos.

Cinq réactions basées sur des emojis (cœur, confettis, soleil, pleurs et choc) sont actuellement proposées aux utilisateurs. YouTube indique qu’elle pourrait ajouter ou supprimer des réactions en fonction des commentaires des utilisateurs. La société teste également d’autres variantes du panneau d’emojis, et vous pouvez trouver le point d’exclamation, le point d’interrogation, l’emoji 100 et d’autres encore.

Uniquement une expérience pour le moment

Toutefois, il convient de mentionner que YouTube n’a pas révélé quelles vidéos feront partie de l’expérience. Et comme il s’agit d’une expérience, elle sera disponible pour un petit nombre d’utilisateurs et de chaînes sur la plateforme.

Par conséquent, si vous voulez tenter l’expérience, je vous suggère de garder un œil sur les sections de commentaires des vidéos que vous regardez sur YouTube. Veillez également à mettre à jour l’application YouTube sur votre smartphone.