Le Redmi Note 11 Pro+ 5G est officiellement annoncé et il est prometteur

L’année dernière, Xiaomi a présenté l’un des meilleurs, sinon le meilleur téléphone abordable du marché, le Redmi Note 10 Pro Max. Maintenant, je sais ce que vous pensez : « C’est quoi ce nom de smartphone ? ».

Eh bien, hier, le 29 mars 2022, Xiaomi a publié le successeur de ce smartphone, et il a en quelque sorte à battre le nombre de points au Scrabble : le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Oui, c’est bien son nom. Hormis son nom, voyons ce que le smartphone a à offrir. Après tout, il doit se montrer à la hauteur du succès de son prédécesseur, et peut-être même le surpasser ? Voyons si le Redmi Note 11 Pro Plus 5G est prometteur ou non.

Mais, Xiaomi a annoncé aujourd’hui non pas un, ni deux, mais trois nouveaux smartphones, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ donc, mais aussi le Redmi Note 11S, et le Redmi 10.

Tout d’abord, le design du Redmi Note 11 Pro+ 5G a changé, passant d’une forme plus arrondie à une forme plus moderne. Les coins sont un peu plus nets maintenant, tout comme les bords. Certains pourraient être heureux de voir que l’arrière et l’avant du smartphone sont également plats.

La bosse de la caméra à l’arrière du Redmi Note 11 Pro+ voit également un léger remaniement par rapport au précédent modèle, avec toutes les pièces maintenant logées dans un seul endroit, alors que le prédécesseur avait une sorte de double îlot de caméra. Cela étant dit, malgré tous les petits changements apportés à son design, le Redmi Note 11 Pro+ conserve l’esprit de son prédécesseur, en grande partie grâce aux options de couleur de style analogue avec lesquelles il est livré : Graphite Gray, Star Blue, et Forest Green.

L’écran du Redmi Note 11 Pro+ est une dalle DotDisplay AMOLED d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, capable d’une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Il a une luminosité de pointe de 1200 nits et prend en charge le large Gamut de couleurs DCI-P3. En termes de protection, l’écran est recouvert d’un verre Corning Gorilla Glass 5 et il est également certifié IP53 contre les éclaboussures, ce qui lui permet d’affronter la pluie.

De la 5G mais une grosse autonomie

Sous le capot, le Redmi Note 11 Pro+ 5G est équipé du processeur Dimensity 920 de MediaTek. Il est construit sur le processus de 6 nm et dispose d’un processeur octa-core pouvant aller jusqu’à 2,5 GHz, ainsi qu’un GPU ARM Mali-G68.

Le Redmi Note 10 Pro Max a été fabriqué en mettant l’accent sur l’endurance et l’autonomie de la batterie, tout en étant capable de fournir des performances supérieures à la moyenne, mais le Note 11 Pro+ fait encore plus que cela. Le nouveau processeur apporte non seulement la connectivité 5G pour la première fois dans la série Redmi Note, mais devrait également offrir des performances élevées tout en gardant cette grande efficacité.

En termes de mémoire vive et d’espace de stockage, le Redmi Note 11 Pro+ 5G est proposé en combos 6/128 Go, 8/128 Go et 8/256 Go. Heureusement, l’option de stockage extensible par une carte micro SD est toujours là, et elle peut aller jusqu’à 1 To. Xiaomi a fait un effort supplémentaire en matière d’audio, en ajoutant des doubles haut-parleurs symétriques avec SOUND BY JBL et la prise en charge de Dolby Atmos.

Quant au logiciel, le Redmi Note 11 Pro+ sera livré avec la surcouche MIUI 12.5 de Xiaomi, basée sur Android 11.

Et la photo dans tout ça ?

Maintenant, le Redmi Note 10 Pro Max avait déjà un excellent bloc de caméra, étant capable de produire des images super détaillées avec de superbes couleurs. Il avait même une caméra macro. Au début, il pourrait sembler que le Redmi Note 11 Pro+ n’offre rien de nouveau avec les caméras, mais la caméra principale peut utiliser la technologie de « Pixel binning » 9 en 1 qui peut rendre les pixels aussi grands que 2,1 μm. Cela devrait aider dans les conditions de faible luminosité, qui étaient le principal bémol pour le prédécesseur.

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G est livré avec — le croiriez-vous — un chargeur dans la boîte ! Et pas n’importe quel chargeur, mais un chargeur de 120 W qui peut utiliser toutes les capacités de charge rapide de 120 W du smartphone, et le recharger à 100 % le smartphone en seulement 15 minutes, comme le prétend Xiaomi. Cependant, pour réaliser cet exploit étonnant, la société a dû mettre une batterie plus petite à l’intérieur par rapport au prédécesseur – 4 500 mAh contre 5 020 mAh.

En fonction du modèle, le Redmi Note 11 Pro+ sera vendu au prix de 369, 399 et 449 dollars.

Xiaomi Redmi Note 11S

Le Xiaomi Redmi Note 11S présente des spécifications analogues, mais il n’est pas aussi « Pro » que le modèle haut de gamme. Il est doté d’un écran full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. La découpe en forme de trou loge une caméra frontale de 13 mégapixels.

Le téléphone est alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 810, et il a également trois configurations à des prix différents. Il est disponible dans les modèles 4/64 Go, 4/128 Go et 6/128 Go. L’appareil sera respectivement vendu au prix de 249, 279 et 299 dollars.

Il dispose de trois capteurs photo à l’arrière, dont un capteur primaire de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, et il prend en charge la charge filaire rapide de 33 W, et le chargeur est également inclus dans la boîte. Il y a également un capteur d’empreintes digitales, une prise casque de 3,5 mm, et un déverrouillage du visage AI. Il fonctionne sous MIUI 13, et il est disponible dans les coloris Midnight Black, Twilight Blue, et Star Blue.

Xiaomi Redmi 10

Le Xiaomi Redmi 10 est le plus bas de gamme des trois appareils, mais il possède tout de même un écran full HD+ (2 408 x 1 080 pixels) de 6,58 pouces à 90 Hz. Il dispose d’une caméra frontale de 5 mégapixels, et il y a deux caméras à l’arrière, dont une caméra principale de 50 mégapixels, et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Le smartphone est alimenté par la puce MediaTek Dimensity 700, et il est disponible avec 4 Go de RAM, et 64 Go de stockage. Le smartphone aura également une version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’appareil dispose d’une grande batterie de 5 000 mAh, et il prend en charge la charge rapide de 18 W, bien que Xiaomi inclue un chargeur de 22,5 W dans la boîte, ce qui est rare à voir de nos jours, surtout pour un appareil de cette gamme de prix.

Comme les appareils plus premium, il dispose d’une prise casque de 3,5 mm, d’un capteur d’empreintes digitales latéral, d’une reconnaissance faciale AI, et il exécute MIUI 13. Il est disponible dans les coloris Graphite Gray, Chrome Silver, et Aurora Green. Le modèle 4/64 Go commencera à 199 dollars, tandis que le modèle haut de gamme avec 4/128 Go sera vendu 229 dollars.