Google Chrome se dote d’un nouveau logo après 8 ans d’existence !

Google a décidé de donner un coup de jeune au logo de Chrome pour la première fois depuis sa dernière modification en 2014. Le logo de Chrome adopte désormais un look plus simple, qui correspond à « l’expression moderne de la marque de Google ».

Le nouveau logo de Google Chrome apparaît pour les utilisateurs de la version Canary. Bien que Google conserve le logo circulaire standard à quatre couleurs et l’aspect plat qui a été introduit en 2011, il opte pour des changements tels que des couleurs plus vives, des proportions affinées et l’absence d’ombres.

Il a également été révélé que le nouveau logo Chrome sera accompagné de personnalisations spécifiques au système d’exploitation pour une sensation plus personnelle sur macOS, Windows ou Chrome OS, tout en conservant le design Chrome, qui est reconnaissable. Bien que cela n’ait rien à voir avec la nouvelle icône, vous voudrez peut-être quand même connaître la différence entre chacune d’elles.

Par exemple, Google Chrome sur Windows aura un « look plus dégradé », Chrome OS aura des couleurs plus vives sans le look dégradé, et macOS présentera le logo Chrome avec un look 3D. En outre, sur iOS, le logo de l’application bêta adopte un design analogue à celui de l’application TestFlight.

Le designer de Chrome, Elvin Hu, a détaillé ces nouveaux looks personnalisés de Chrome dans un tweet. Vous pouvez consulter le fil Twitter ici.

Fun fact: we also found that placing certain shades of green and red next to each other created an unpleasant color vibration, so we introduced a very subtle gradient to the main icon to mitigate that, making the icon more accessible. pic.twitter.com/H26wQKRhp9 —Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022

Une personnalisation en fonction de l’OS très appréciée

Il y a quelques autres modifications ici et là. Par exemple, le cercle bleu au milieu est plus grand et le « vert » a un aspect dégradé, ce qui évite la « vibration de couleur désagréable » observée actuellement lorsque le rouge rencontre le vert. Alors que les changements apportés au logo de Chrome sont trop importants pour être appréciés ou non, l’option de personnalisation ressemble à quelque chose de notable et d’agréable !

Il a été révélé que le nouveau logo Google Chrome sera disponible pour les utilisateurs sur tous les appareils avec la sortie de Chrome 100 très bientôt. Par conséquent, surveillez le nouveau logo mis à jour.