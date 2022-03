Nous avons assisté à une évolution importante des normes de qualité et de la durabilité des smartphones pliables. Cependant, nous devons admettre que les idées sont un peu limitées en matière de design. Les concepts de base ne changent pas, et nous obtenons toujours plus de la même chose, et malheureusement, il semble que cela ne changera pas de sitôt.

En effet, les futurs Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 de Samsung pourraient être des versions légèrement améliorées de leurs prédécesseurs.

Selon les informations de la célèbre source Ice Universe, les nouveaux smartphones pliables de Samsung ne présenteront pas d’énormes changements de design, car ils ressembleraient aux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous allons obtenir les mêmes composants internes, car les rumeurs ont également mentionné que nous allons obtenir le processeur Snapdragon 8 Gen 1+ de Qualcomm (une puce pas encore annoncée), un panneau UTG de nouvelle génération et amélioré, et plus encore.

Il semble que le principal objectif de Samsung de continuer à utiliser le même design est de minimiser les coûts qui ont à voir avec le développement du Samsung Galaxy Z Fold 4, donc nous pourrions supposer que le même traitement peut être appliqué à la conception du Galaxy Z Flip 4.

Ice Universe a également mentionné que les nouveaux modèles pourraient ressembler davantage à un Galaxy Z Fold 3 s ou même à un Galaxy Z Fold 2ss. Donc oui, pas de grands changements de ce côté-là.

Un nouveau modèle cette année ?

En outre, les chaînes d’approvisionnement sud-coréennes ont également suggéré que le Galaxy Z Flip 4 conservera le design du Galaxy Z Flip 3, même s’il y a une chance que nous puissions obtenir un appareil avec des bords plus petits. Certains pensent même que nous pourrions obtenir un écran de couverture plus grand et plusieurs améliorations de la caméra, mais seul le temps nous le dira.

D’autre part, nous avons des rumeurs affirmant que nous pourrions obtenir un nouveau dispositif pliable cette année, ce qui signifie que nous pourrions voir trois nouveaux smartphones pliables de Samsung dans la seconde moitié de l’année 2022.