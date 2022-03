Comment regarder l’événement de lancement mondial du OnePlus 10 Pro ?

by

OnePlus organise enfin un lancement mondial de son flagship 2022 — le OnePlus 10 Pro – après un lancement uniquement en Chine plus tôt dans l’année. Le smartphone arrive en France et sur d’autres marchés à partir dès ce jeudi 31 mars, avec une ouverture des précommandes sur le site officiel de OnePlus ou sur Amazon dans la foulée de l’annonce.

L’événement a lieu à 16 heures, heure française, et il s’agit d’un événement virtuel diffusé en direct, avec une rediffusion disponible sur YouTube après coup.

Nous savons plus ou moins tout sur le OnePlus 10 Pro après son lancement en Chine. Tout d’abord, il arrivera en France, aux États-Unis, dans certaines régions d’Europe et en Inde. Comme tous les smartphones Android portant le suffixe « Pro » en 2022, il y a un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a également une grosse batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide, et Android 12 couplée à OxygenOS 12.1 pour la partie logicielle.

En outre, le smartphone est alimenté par le processeur phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, et il vante une disposition à triple caméra arrière qui est la star du spectacle.

Comme avec le OnePlus 9 Pro, cette délicieuse caméra est réglée par la société de photographie Hasselblad, et il y a une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra-large de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x. En façade, le OnePlus dispose d’une caméra de 32 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

D’autres surprises ?

OnePlus a connu une transition d’une entreprise de niche enthousiaste à une marque de smartphones quelque peu grand public au fil des ans, mais le fait de larguer certains des aspects qui lui ont apporté une renommée culte a entraîné des réactions négatives. La société avait revu son logiciel OxygenOS pour qu’il ressemble beaucoup plus à ColorOS, une version d’Android qui diffère de ce que vous attendez de Google ou de Samsung et qui s’oriente davantage vers (de manière prévisible) OPPO. OnePlus a reconnu son erreur et espère la rectifier avec Android 13, mais cela ne fait que montrer que l’entreprise n’est pas le chouchou du culte qu’elle était autrefois.

Le OnePlus 10 Pro étant déjà sorti depuis des mois, on ne sait pas si l’entreprise aura d’autres surprises. Nous le saurons avec certitude dans quelques heures.