La Realme Pad Mini sera lancée le 4 avril, la fiche technique complète a été divulguée

Depuis quelque temps, la rumeur veut que Realme lance une seconde tablette appelée Realme Pad Mini. Il semble que cela se produise enfin, car la société a récemment montré la Realme Pad Mini, dont le lancement est prévu le 4 avril, sur les réseaux sociaux. Et maintenant, avant sa prétendue sortie officielle la semaine prochaine, la fiche technique de la tablette a fuité.

La Realme Pad Mini s’est retrouvée listée sur Lazada (par l’intermédiaire de l’informateur Abhishek Yadav), qui est le partenaire de vente officiel de la société aux Philippines. Pour ceux qui ne le savent pas, l’appareil sera d’abord lancé aux Philippines et atteindra ensuite d’autres marchés.

Realme Pad Mini 4G Launching on April 4, 2022 in Phillipines. – 8.7″ HD+ LCD display

– UniSoc Tiger 616

– Android 11

– 6400mAh 18 watt via USB Type C

– 8MP rear

– 5MP front

– Dual Speaker

– UFS 2.1

– 7.6mm thick

– 372gram

– 3.5mm audio Jack

Source:https://t.co/6nywIqK9HZ#realme pic.twitter.com/FZH0RQbqjx — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 29, 2022

Le listing révèle que la Realme Pad Mini sera livré avec un écran LCD HD+ de 8,7 pouces avec une résolution de 1 340 x 800 pixels, un ratio écran/châssis de 84,59 %, et un mode lumière du soleil. L’écran est ici plus petit que l’écran de 10,4 pouces de la Realme Pad.

La tablette sera alimentée par un chipset Unisoc T616, comme la rumeur le laissait précédemment entendre, et sera équipée d’un maximum de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Il y aura un support pour l’extension du stockage jusqu’à 1 To. La Realme Pad Mini aurait une batterie d’une capacité de 6 400mAh avec un support de charge rapide de 18 W et une charge inversée. En ce qui concerne les caméras, il y aura une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels.

La tablette fonctionnera avec la surcouche Realme UI for Pad basée sur Android 11. Parmi les détails supplémentaires, citons la prise en charge de la 4G, les doubles haut-parleurs, un port USB Type-C, et plus encore.

Un design déjà révélé

Quant au design, l’entreprise l’a déjà révélé par un récent teaser. La plus petite Realme Pad disposera d’une petite bosse de caméra arrière de forme carrée avec une seule caméra, ainsi que la marque Realme dans le coin inférieur droit. À l’avant, on peut s’attendre à des bords d’écran épais.

Looks can be deceiving, but good things come in small packages. 😉

Meet the mini real soon.#MiniIsPowerful #realmeTechLife pic.twitter.com/yQtdgWOc7K — realme Philippines (@Realme_PH) March 29, 2022

Le Realme Pad Mini devrait être lancé aux Philippines le 4 avril (en attendant la confirmation de la société) et pourrait être abordable.