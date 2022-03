L’iPhone 15 Pro sera probablement doté d’une caméra périscope

Alors que tous les regards sont tournés vers l’iPhone 14, dont le lancement est prévu en septembre, des rapports sur le prochain iPhone font déjà le tour du Web, laissant entrevoir des mises à jour majeures pour le produit phare d’Apple.

Cette fois, l’excitation pour l’iPhone 15 est alimentée par une note d’analyste de Jeff Pu de Haitong International Securities. Dans un document de recherche obtenu par 9to5Mac, Pu explique que l’iPhone 15 est très susceptible d’introduire une caméra périscope.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons dire qu’une mise à niveau aussi importante est prévue, puisque le très fiable analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a également prédit une caméra périscopique sur l’iPhone lancé en 2023.

Pu corrobore donc cette information, ajoutant que la caméra supporterait un zoom optique jusqu’à 5x. La caméra périscope sera exclusive à l’iPhone 15 Pro et à l’iPhone 15 Pro Max.

Cette information n’est pas forcément surprenante, car Apple travaille déjà à faire une plus grande différence entre les iPhone standard et les modèles de marque Pro.

Avant, nous attendons l’iPhone 14

Cette stratégie devrait s’accélérer cette année, lorsque Apple abandonnera l’iPhone mini et lancera un iPhone 14 Max (non Pro) plus grand, de 6,7 pouces. La gamme comprendra donc deux iPhone standard et deux Pros, et la différence la plus notable entre les deux sera la disponibilité de l’encoche.

On s’attend à ce que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max renoncent tous deux à l’encoche au profit d’une caméra poinçonnée, et que toutes les parties en façade, y compris la caméra frontale et les composants Face ID, soient intégrées dans le verre. En revanche, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max continueront d’arborer une encoche, et il est possible que la même stratégie soit utilisée l’année prochaine avec l’introduction de l’iPhone 15.