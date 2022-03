Le Honor X9 5G est maintenant officiel avec une caméra principale de 48 mégapixels

Honor a tenu un événement de lancement de nouveaux produits en Malaisie hier, où la société a dévoilé plusieurs smartphones et un ordinateur portable. En termes de smartphones, les Honor X7, Honor X8, et Honor X9 5G ont été présentés. Parmi ces smartphones, le Honor X8 a déjà été lancé aux Émirats arabes unis. Jetons un coup d’œil aux smartphones Honor X7 et Honor X9 5G.

Le Honor X9 embarque le chipset Snapdragon 695, offre un support à la charge rapide filaire de 66 W, et possède une triple caméra à l’arrière. L’appareil est doté d’un design familier et d’une caméra circulaire à l’arrière.

Le nouveau Honor X9 5G pèse 189 grammes, et ses dimensions sont de 166,07 x 75,78 x 8,05 mm. Il prend en charge la double carte SIM, et dispose d’un capteur d’empreintes digitales capacitif incrusté sur le côté. L’écran est un grand écran Honor FullView de 6,81 pouces, et il prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il a une résolution de 2 388 x 1 080 pixels. Il y a également une découpe perforée sur le dessus qui contient une caméra frontale de 16 mégapixels avec une ouverture de f/2,45.

À l’intérieur, il est alimenté par le chipset Snapdragon 695 de Qualcomm (6 nm), avec 2 cœurs cadencés à 2,2 GHz, et 6 cœurs à 1,8 GHz. Il dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, mais il existe également des configurations 8/128 Go, et 8/256 Go.

La caméra principale est un capteur de 48 mégapixels à ouverture f/1,8, et la configuration circulaire à l’arrière comprend également un capteur macro de 2 mégapixels à ouverture f/2.4, et une caméra de profondeur de 2 mégapixels f/2,4. L’appareil est alimenté par une batterie d’une capacité de 4 800 mAh avec un support de la charge rapide filaire (Honor SuperCharge) de 66 W. Honor affirme qu’il peut passer de 0 à 50 % en seulement 15 minutes, et 81 % en seulement 30 minutes. L’appareil fonctionne sous Magic UI 4.2, basé sur Android 11.

Le Honor X9 5G sera disponible en trois couleurs : Titanium Silver, Ocean Blue et Midnight Black. L’appareil est disponible dès aujourd’hui en Malaisie sur le site Web de Honor, et il coûte 1 099 RM (~ 235 euros). À l’heure où j’écris ces lignes, on ignore s’il sera proposé en France.

Honor X7, un modèle encore plus abordable

D’autre part, le Honor X7 dispose d’un écran HD+ de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un ratio 19.9:9, il est propulsé par le SoC Snapdragon 680 4G avec 4 Go de RAM avec 2 Go de RAM virtuelle supplémentaire. Il dispose d’une caméra principale de 48 mégapixels, couplée à une caméra ultra-large de 5 mégapixels, une caméra de profondeur de 2 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. En façade, on retrouve une caméra de 8 mégapixels.

Il dispose d’un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, d’une épaisseur de 8,62 mm et d’une batterie de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide SuperCharge de 22,5 W qui promet 3 heures de lecture vidéo avec une charge de 10 minutes.

Le Honor X7 est proposé au prix de 699 RM (~ 150 euros) et sera disponible à partir du 14 avril.