Le ray tracing arrive sur les consoles Xbox, aperçu dans la preview de Minecraft

Les joueurs sur PC ont toujours eu une longueur d’avance sur les joueurs sur console : les graphismes. Grâce à la prise en charge du ray tracing et aux GPU évolutifs, ils semblent toujours avoir une longueur d’avance sur les dernières consoles.

Mais tout cela est sur le point de changer et, étonnamment, c’est Minecraft qui ouvre la voie. La nouvelle est d’autant plus surprenante pour les joueurs Java de Minecraft qu’ils ne peuvent pas utiliser le ray tracing, même sur leur PC, en raison de certaines restrictions. Si vous ne connaissez pas, le ray tracing est une technique de rendu graphique qui imite les effets d’éclairage du monde réel. Elle fonctionne en cartographiant la trajectoire des rayons lumineux et en émulant leur interaction dans un monde physique.

Donc, si vous êtes un joueur de Minecraft, dès aujourd’hui vous pouvez utiliser le ray tracing sur Xbox.

Pour l’instant, la seule façon d’utiliser le ray tracing sur Xbox est de l’activer dans les paramètres vidéo de Minecraft. Le nouvel ajout a d’abord été capturé en même temps qu’un aperçu des capacités de ray tracing de la Xbox par Tom Warren, rédacteur en chef de The Verge.

Comme vous pouvez le remarquer dans la vidéo tweetée, cette fonctionnalité n’est disponible que sur Minecraft 1.18.30.64, et ce, sur la version 10.0.22584.1500. Mais, il n’y a aucune mention de la fonctionnalité de ray tracing dans les notes de version officielle de la mise à jour. De plus, pour le moment, seuls quelques joueurs peuvent la trouver dans le Microsoft Store. Si vous ne trouvez pas l’option ray tracing dans vos paramètres vidéo, elle devrait être disponible d’ici quelques semaines. De plus, si vous êtes curieux de voir à quoi ressemblent les graphismes après avoir activé le ray tracing, regardez la vidéo dans le tweet ci-dessus.

Minecraft with raytracing on Xbox? The latest Minecraft Preview is optimized for Xbox Series S / X and has early raytracing support 👀 pic.twitter.com/cqH0cuGbtS — Tom Warren (@tomwarren) March 28, 2022

Pas de déclaration officielle

Les dernières Xbox Series X et Xbox Series S devraient toutes deux bénéficier des fonctionnalités de ray tracing. Cependant, ni Microsoft ni Mojang n’ont fait de déclaration officielle pour le confirmer. Si la fonctionnalité continue à toucher de plus en plus de joueurs dans les jours à venir, nous pouvons nous attendre à ce que d’autres jeux soient bientôt pris en charge.

Mais n’ayez pas trop d’espoir, car Minecraft utilise la Universal Windows Platform (UWP) de Windows pour fonctionner sur la Xbox. Ce n’est pas le cas pour la plupart des autres jeux Xbox. Ainsi, nous pouvons avoir un aperçu du ray tracing sur Xbox par Minecraft. Néanmoins, nous sommes encore loin de l’avoir pour d’autres jeux.