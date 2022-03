Un cliché du Motorola Frontier semble confirmer la présence d’une caméra arrière de 200 mégapixels

Plus tôt cette année, nous avons vu des rapports suggérant que Motorola se prépare à lancer son prochain smartphone phare avec une caméra de 200 mégapixels et un support de charge rapide de 125 W. Le mois dernier, l’informateur Evan Blass a partagé un rendu de l’appareil, dont le nom de code est « Frontier », laissant entendre une caméra arrière de 194 mégapixels avec la technologie OIS. Maintenant, une image réelle a fuité et elle confirme que le Motorola Frontier sera effectivement livré avec une caméra de 200 mégapixels.

Selon un récent rapport de 91 Mobiles, l’image qui a fuité du prétendu Motorola Frontier montre le panneau arrière, en particulier le véritable module caméra, qui se compose de trois lentilles. Il y a un gros objectif de 200 mégapixels en haut, ainsi que quelques capteurs supplémentaires juste en dessous. Il y a également un flash LED sur le côté droit ainsi que le texte « 200 MP HP1 OIS f/2.2 », confirmant ainsi la présence du capteur Samsung HP1.

Il est intéressant de noter que le module caméra incrusté dans l’image divulguée correspond au design du module caméra que Blass a montré dans son rendu au début du mois dernier. Cependant, au lieu de la caméra de 194 mégapixels suggérée précédemment, il semble que le Motorola Frontier sera livré avec un capteur de 200 mégapixels avec un support OIS.

En dehors de cela, nous pouvons voir la signature du logo Motorola juste en dessous du module de la caméra. Le bouton d’alimentation et les bascules de volume peuvent également être vus sur le côté droit. L’appareil dans l’image est montré dans une couleur gris-blanc, bien que nous nous attendions à ce qu’il soit disponible dans d’autres variantes de couleurs au lancement.

Maintenant, pour en venir aux principales caractéristiques du Motorola Frontier, il est prévu qu’il dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution full HD+. À l’avant, vous pourriez également voir un trou centré pour la caméra frontale de 60 mégapixels, et un capteur d’empreintes digitales à l’écran. En ce qui concerne les caméras arrière supplémentaires autres que celle de 200 mégapixels, on s’attend à ce qu’il y ait un objectif secondaire de 50 mégapixels et un troisième capteur de 12 mégapixels.

La nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1+

Sous le capot, le Motorola Frontier pourrait embarquer le SoC Snapdragon 8 Gen 1+ overclocké, dont la sortie est prévue en mai de cette année. Le dispositif est également susceptible d’être livré avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Il est également révélé que le prochain flagship de Motorola disposera d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support pour la charge rapide de 125 W et la charge sans fil de 30 W ou 50 W. L’appareil fonctionnera très probablement sous MyUX OS, la surcouche basée sur Android 12.

Les détails concernant le nom réel du smartphone, le prix, et plus ne sont pas disponibles pour le moment.