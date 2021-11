Le premier iPhone au monde équipé d’un port USB-C se vend 86 000 dollars

Un étudiant en ingénierie a réussi à créer le premier iPhone USB-C au monde qui fonctionne exactement comme le modèle original, et son succès est devenu viral — ce qui a conduit à la vente aux enchères de l’iPhone X modifié pour la somme astronomique de 80 001 dollars. Si de nombreuses modifications de ce type ont été réalisées sur Internet par le passé, elles ont toujours sacrifié la charge rapide, le transfert de données, le facteur de forme ou d’autres caractéristiques de l’iPhone.

Cependant cet iPhone USB-C est le premier de son genre à conserver la réversibilité du transfert de données, la charge rapide et toutes les autres capacités originales. En outre, le smartphone ne présente aucune différence visible : le port Lightning est remplacé par un port USB-C polyvalent.

Ken Pillolel, qui étudie en vue de l’obtention d’une maîtrise en ingénierie, était loin de se douter que son initiative d’essayer ce qui semblait simplement être un projet d’ingénierie intéressant serait si bien accueillie. « Après avoir attendu pendant des années qu’Apple fabrique un iPhone USB-C, j’ai décidé que j’en avais assez et que j’allais en fabriquer un moi-même », explique Ken Pillolel.

Après que l’histoire s’est répandue comme une traînée de poudre sur Internet et que l’iPhone X s’est vendu à un prix exorbitant sur eBay, Pillolel a publié sur sa chaîne Kenni Pi une vidéo de 14 minutes sur YouTube, dans laquelle il explique le processus complexe de rétroconception de l’un des appareils de DIY les plus redoutables du marché.



La vidéo a été vue près d’un million de fois en deux semaines, et les gens font déjà des suggestions pour son prochain projet.

Une prouesse technique

Pillolel explique en détail les difficultés rencontrées, y compris la rétro-ingénierie du connecteur C94 d’Apple et la construction de sa propre carte de circuit imprimé USB-C femelle-femelle, malgré l’impossibilité de trouver des informations en ligne pour l’aider. Il a réussi à trouver une version de taille normale de l’adaptateur qu’il recherchait, à le disséquer pour comprendre son fonctionnement et à construire sa propre version miniature qui s’adapterait parfaitement au châssis mince de l’iPhone X.

Pourquoi Pillolel a-t-il choisi un iPhone X pour son modèle ? C’était tout simplement l’iPhone le moins cher qu’il pouvait trouver à l’époque et qui était encore « à moitié décent », a-t-il déclaré. Des mois plus tard, une fois le projet terminé, Pillolel a mis l’iPhone X compatible USB-C aux enchères sur eBay, dans l’espoir de gagner quelques dollars en échange de ses efforts laborieux.

Dès qu’il a fait cela, les choses ont pris une tournure folle, a raconté Pillolel dans la vidéo YouTube. Il se souvient qu’alors qu’il avait mis l’iPhone à une enchère de départ d’un dollar, les enchères ont grimpé à un rythme sans précédent, avec plusieurs offres atteignant plus de cent mille dollars — l’une d’entre elles « a même atteint un million de dollars pendant quelques minutes », ajoute l’ingénieur.

Ces offres farfelues ont toutefois été rapidement retirées, même s’il semble que l’offre finale de 80 001 dollars soit là pour rester. « Je suppose que nous devrons attendre quelques jours pour voir si le paiement est effectivement effectué », a déclaré Pillolel vers la fin de la vidéo, toujours dubitatif quant au sérieux du soumissionnaire. Si l’offre n’est finalement pas acceptée, Pillolel affirme qu’il est prêt à continuer à travailler sur l’iPhone X, en ajoutant d’autres modifications. « J’ai déjà une autre idée de ce que je vais faire avec cet iPhone », dit-il, bien qu’il n’ait pas encore partagé les détails de ses plans.

Verrons-nous un jour un iPhone grand public équipé d’un port USB-C ?

Apple ayant établi son propre écosystème d’appareils électroniques et de services numériques, il est extrêmement improbable que la société de Cupertino abandonne un jour son port Lightning original pour un connecteur USB-C grand public. Apple gagne beaucoup d’argent en vendant ses propres adaptateurs et câbles de charge, et a rendu le connecteur Lightning extrêmement polyvalent et largement compatible au sein de son écosystème, et uniquement au sein de cet écosystème.

Pour mémoire, la Commission européenne a récemment proposé d’obliger légalement tous les fabricants de téléphones à adopter la même technologie de chargement, à savoir l’USB-C. Si cette politique est finalement acceptée, Apple ferait partie de ceux qui devraient payer un coût élevé pour se mettre en conformité, du moins en Europe.