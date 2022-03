by

Google veut accélérer les soins grâce à l’apprentissage automatique et aux smartphones

Google souhaite que les caméras des smartphones aident les utilisateurs à détecter les problèmes cardiaques et les complications liées au diabète qui peuvent entraîner une perte de vision. Google affirme que son outil ARDA (Automated Retinal Disease Assessment) a donné des résultats prometteurs dans la détection d’une maladie appelée rétinopathie diabétique, qui peut entraîner la cécité si elle n’est pas traitée à temps.

La société affirme que les tests effectués en Thaïlande ont prouvé la précision de l’ARDA et qu’il peut être déployé en toute sécurité, notamment dans les régions où les dépistages oculaires ne sont pas faciles en raison du manque d’infrastructures ou de contraintes financières. Google prévoit de mener des tests plus approfondis pour voir si les photos des yeux d’une personne prises avec la caméra d’un smartphone peuvent être utilisées pour détecter le diabète, ainsi que des problèmes de santé non liés au diabète.

Google affirme que les premiers tests ont prouvé que son IA est déjà capable de détecter des problèmes cardiaques tels que des taux anormaux de glycémie et de cholestérol en lisant des images de l’extérieur des yeux d’une personne. Outre l’utilisation de la caméra du smartphone, Google souhaite également utiliser le microphone embarqué à des fins sanitaires.

En fait, les experts en santé de Google veulent utiliser le microphone du smartphone comme un stéthoscope pour enregistrer les bruits du cœur. L’objectif est d’aider à détecter des problèmes tels que la sténose aortique, une affection qui bloque la circulation du sang du cœur vers le reste du corps. Des instruments tels qu’un stéthoscope ou un appareil à ultrasons sont généralement nécessaires pour détecter ce type d’affection, mais Google cherche à savoir si les micros intégrés d’un smartphone peuvent être utilisés pour faire de même.

Google a déjà intégré une fonction dans son application Google Fit qui permet aux utilisateurs de mesurer leur fréquence respiratoire et leur rythme cardiaque à l’aide de la caméra du téléphone. Pour mesurer la fréquence respiratoire, il suffit de s’asseoir devant le smartphone, de déclencher la caméra frontale de l’application Google Fit et de laisser l’IA faire sa magie en analysant les mouvements du torse à l’inspiration et à l’expiration. Pour vérifier la fréquence cardiaque, il suffit de placer un doigt sur l’objectif de la caméra arrière.

Bientôt un outil de dermatologie

La société a également un outil de dermatologie en cours de développement qui fait appel à l’intelligence artificielle pour identifier les problèmes de peau, de cheveux et d’ongles à partir de quelques photos prises avec la caméra du téléphone. Entraînée à reconnaître plus de 280 affections cutanées, l’IA fournit ensuite une liste de maladies possibles.

Cependant, elle n’est pas destinée à auto-diagnostiquer les problèmes, et il est toujours conseillé aux utilisateurs de consulter un professionnel de la santé certifié.