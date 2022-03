Samsung pourrait réduire les performances des milliers d’applications pour les appareils Galaxy

Nous avons vu des fabricants de smartphones ralentir délibérément les performances de leurs anciens smartphones afin de préserver l’autonomie de la batterie et, souvent, d’inciter le client à passer à une version plus récente. Apple, OnePlus et plusieurs autres marques ont été surpris en train de le faire.

Maintenant, selon un nouveau rapport, Samsung ralentit aussi délibérément les performances de plus de 10 000 applications sur les smartphones Galaxy.

Samsung livre ses smartphones Galaxy avec une application appelée « Game Optimizing Service ». La description de cette application et son fonctionnement n’ont été décrits nulle part par Samsung et ne peuvent être désactivés par l’utilisateur. Plusieurs utilisateurs affirment aujourd’hui que cette application optimise les performances d’environ 10 000 applications, mais que ce faisant, ses performances sont limitées.

L’utilisateur de Twitter GaryeonHan et d’autres ont publié une liste de 10 000 applications qui sont apparemment soumises à des « limites de performance ». La démonstration a été faite par un YouTuber qui a changé le nom du paquet d’applications du 3D Mark Benchmark pour tromper le logiciel de Samsung, et les résultats suggèrent que Samsung étrangle effectivement les applications sur ses smartphones.

Samsung created an app called GOS and used the app to limit game performance, making the gaming experience worse. However, according to what the Korean community found out today, Samsung confirmed that it has put performance limits on more than 10,000 apps … pic.twitter.com/U58AreZZoo

— 한가련 (@GaryeonHan) March 2, 2022