Geekbench retire de la liste 4 fleurons Galaxy S en raison de la politique de ralentissement de Samsung

Samsung a été pris en flagrant délit de ralentir plus de 10 000 applications la semaine dernière et ce comportement lui a valu d’être exclu de la plateforme d’analyse comparative Geekbench. L’application Game Optimizing Service (GOS) de Samsung, qui n’est censée gérer que les applications de jeu afin d’éviter les problèmes de surchauffe, s’est avérée limiter les performances de nombreuses applications populaires non liées au jeu, notamment Microsoft Office et Zoom.

La société a omis de mentionner le nom d’applications d’analyse comparative telles que 3DMark et Geekbench dans la liste des applications auxquelles GOS a accès, mais lorsque ces dernières ont été renommées, leurs résultats ont également été affectés. Cela signifie que les outils de benchmarking surestimaient les performances réelles de certains smartphones Samsung.

Avec la mise à jour One UI 4.0, Samsung a également fait en sorte qu’il soit difficile pour les utilisateurs de désactiver l’application GOS, ajoutant davantage de frustration.

Samsung a répondu en précisant que GOS optimise les performances du CPU et du GPU pour éviter la surchauffe pendant les longues sessions de jeu et a également déclaré qu’elle déploierait une mise à jour logicielle pour laisser les utilisateurs décider s’ils veulent activer ou désactiver GOS. La société n’a pas abordé la question des 6 800 applications non liées au jeu qui ont également été touchées par le GOS.

Libre à vous d’adhérer ou non à ce raisonnement, mais Geekbench n’est pas convaincu. Geekbench a déclaré que GOS ralentissait les applications sur la base de leurs identifiants et non de leur comportement, ce qui est considéré comme une forme de manipulation des benchmarks. Les quatre derniers modèles de la série Galaxy S — le Galaxy S22, le Galaxy S21, le Galaxy S20 et le Galaxy S10 — se sont avérés utiliser GOS et ont donc été retirés de la liste de Geekbench.

We view this as a form of benchmark manipulation as major benchmark applications, including Geekbench, are not throttled by this service. —Geekbench (@geekbench) March 4, 2022

Selon The Verge, Samsung a promis de publier une mise à jour de GOS qui permettrait aux utilisateurs de configurer directement les performances des apps. « Nous apprécions les commentaires que nous recevons sur nos produits et après un examen attentif, nous prévoyons de déployer bientôt une mise à jour logicielle pour que les utilisateurs puissent contrôler les performances lors de l’exécution d’apps de jeux », a déclaré Kelly Yeo de Samsung.

Ce comportement n’est pas rare chez les fabricants de smartphones. Pas plus tard que l’année dernière, les OnePlus 9 et 9 Pro ont été retirés de Geekbench pour quelque chose d’analogue. En 2017, il a été signalé qu’Apple ralentissait les anciens iPhone dotés de batteries de faible capacité.