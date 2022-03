by

L’iPhone SE 3 est plus solide que le Galaxy S22 Ultra : test de chute prouvé

Après avoir battu le Galaxy S22 Ultra de Samsung sur Geekbench au début du mois, l’iPhone 5G le moins cher d’Apple, l’iPhone SE 3, a également réussi à battre le flagship Galaxy S22 Ultra lors d’un test de chute. Une société spécialisée dans les solutions de protection des smartphones a récemment effectué des tests de chute du Galaxy S22 et de l’iPhone SE 3. Et d’après les résultats, l’iPhone SE 3 s’est mieux comporté que le Galaxy S22 Ultra, le plus haut de gamme.

Allstate Protection Plans a soumis les modèles Galaxy S22 à un test de structure physique et de protection contre les chutes accidentelles. Si le Galaxy S22 Ultra a survécu au tortueux test de pliage de JerryRigEverything dans lequel le OnePlus 10 Pro a succombé, les tests de chute d’Allstate avec les smartphones Galaxy ne se sont pas bien passés pour eux.

Bien que Samsung utilise une couche de verre Gorilla Glass Victus+ pour protéger les écrans de ses modèles Galaxy S22, tous, y compris l’écran du Galaxy S22 Ultra, se sont brisés au premier impact d’une chute de 2 mètres sur un trottoir en béton. Allstate a souligné que la conception de l’écran incurvé du Galaxy S22 Ultra est plus vulnérable aux éclats et aux fissures lors des chutes que les autres smartphones sans écran incurvé.

L’entreprise a effectué le même test sur l’iPhone SE 3 et celui-ci s’est bien mieux comporté dans le test de chute d’Allstate que l’onéreux flagship de Samsung. Le nouvel iPhone SE se présente sous un format compact et a une empreinte beaucoup plus petite que l’énorme Galaxy S22 Ultra de 6,8 pouces.

De plus, Apple affirme utiliser le « verre le plus résistant d’un smartphone » pour l’avant et l’arrière de l’appareil, ce qui s’est avéré vrai.

Une coque reste une bonne chose à faire

L’iPhone SE 3 a pu survivre à une chute de 1,80 m, face contre terre, sur un trottoir en béton. Bien que l’écran ait subi quelques éraflures et rayures mineures, il ne s’est pas brisé comme le Galaxy S22 Ultra. En revanche, le dos en verre du smartphone n’a pas été épargné, car il a subi des fissures dans sa partie inférieure, mais la caméra n’a pas été endommagée.

Ces résultats montrent que le Galaxy S22 Ultra est plus susceptible de se briser accidentellement que l’iPhone SE 3. Néanmoins, il est toujours sage de protéger son investissement, qu’il s’agisse d’un smartphone à 529 euros ou d’un appareil à plus de 1 000 euros, avec un étui et une protection d’écran.