Le Motorola RAZR 3 devrait se vanter d’un espace de stockage plus important

Le Motorola RAZR 3 ou le Motorola RAZR 2022 ou quel que soit le nom qu’il aura à la sortie, pourrait recevoir une mise à niveau significative de l’espace de stockage selon une récente publication sur les médias sociaux.

Relayé par Notebookcheck, Chen Jin, cadre de Lenovo, a opté pour le réseau social Weibo pour faire état de la popularité de l’édition de 512 Go du Moto Edge S30, un smartphone de milieu de gamme. Apparemment, cela a fait réfléchir la société sur la quantité de stockage à intégrer dans ses futurs smartphones, y compris les smartphones pliables.

Chen Jin rapporte que « tout le monde a besoin » de beaucoup d’espace de stockage sur son smartphone, et que les nouveaux produits Motorola, y compris ceux dotés d’un écran pliable, auront des versions 512 Go qui « surprendront tout le monde ».

Bien qu’il ne soit pas absolument certain que vous pourrez vous procurer le prochain Motorola RAZR 3 avec 512 Go d’espace de stockage, il semble que ce soit une forte possibilité. Le smartphone devrait également bénéficier d’une mise à niveau du processeur.

Le Motorola RAZR original a été lancé en 2019 et offrait un maximum de 128 Go d’espace de stockage ainsi que 6 Go de RAM. Son successeur, le Motorola RAZR 5G, lancé en 2020, était doté de 256 Go d’espace de stockage et de 8 Go de RAM. Si les plans de Lenovo se concrétisent, alors l’espace de stockage va encore doubler en 2022.

Une nécessité d’avoir du stockage

À l’heure où nous diffusons tous de la musique sur des services de streaming musical et des vidéos sur des services de streaming vidéo, on pourrait penser que plus personne ne se soucie d’avoir un stockage local sur son smartphone. Ce n’est pas le cas, selon Chen Jin (et bien d’autres) : il semble qu’au moins certains d’entre nous aiment avoir une quantité importante de stockage embarqué lorsqu’on achète un smartphone. Si Lenovo est capable d’en mettre plus dans son svelte smartphone pliable à clapet, ce sera une bonne nouvelle pour les consommateurs.

Pour l’instant, nous ne savons toujours pas grand-chose sur le prochain smartphone pliable de Motorola, bien que ce soit une surprise qu’il n’y ait pas eu d’édition 2021. Nous avons également vu Lenovo jouer avec quelques concepts de smartphones pliables différents dans les brevets.