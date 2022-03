Le Samsung Galaxy S22 Ultra survit au test de pliage

Après les tests de rayures et de brûlures, Zack a procédé au test final de flexion du Galaxy S22 Ultra. Il s’agit du même test dans lequel Nelson a essayé de plier le OnePlus 10 Pro dans les deux sens à mains nues pour tester son intégrité structurelle. Bien que le OnePlus 10 Pro ait lamentablement échoué , le Galaxy S22 Ultra a tenu bon et a montré qu’il était solide.

Alors que les clients commençaient à mettre la main sur la réincarnation du Galaxy Note, Nelson a fait ce qu’il fait de mieux et a soumis le Galaxy S22 Ultra à des tests non scientifiques de durabilité dans le monde réel. Bien que de nombreux utilisateurs aient été confrontés à un problème de scintillement de l’écran avec le Galaxy S22 Ultra, l’appareil a passé avec brio le test de durabilité « JerryRigEverything ».

Au début du mois dernier, Samsung a lancé son Galaxy S22 Ultra , le modèle le plus haut de gamme, doté de nombreuses fonctionnalités avancées, aux côtés du Galaxy S22 standard et du Galaxy S22+. Comme un rituel, il a dû passer le test de durabilité mené par Zack Nelson de la populaire chaîne YouTube JerryRigEverything, axée sur la durabilité des smartphones, et à la grande joie de tous, il a tenu bon.