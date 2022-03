Au début de l’année, la société a publié un communiqué sur le logiciel malveillant MoonBounce qui, selon la société, est une entité d’espionnage dans le cybermonde. Kaspersky a prévenu que ce malware a des liens avec la Chine, et qu’il est utilisé pour espionner les gens et accéder à leurs fichiers ou à leur réseau pour toute information qu’ils peuvent obtenir.

La semaine dernière, certains litiges ont porté sur Kaspersky Labs, une entreprise qui présente un risque de sécurité « inacceptable » pour ses activités et l’ensemble de ses activités. Kaspersky Labs est une célèbre société de sécurité russe qui a mis au point des logiciels antivirus et des versions de sécurité qui ont permis de résoudre plusieurs litiges et de protéger les utilisateurs contre les acteurs menaçants.

Kaspersky Labs ne laisse pas les étiquettes détruire son image et ternir sa réputation de société de sécurité qui se concentre sur les problèmes et les menaces informatiques, en mettant ses services à la disposition de tous dans le monde.