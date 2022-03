La mise à jour de Google Meet ajoute d’importantes fonctionnalités audio

Google Meet reçoit une petite, mais importante mise à jour, qui ajoute des fonctionnalités d’annulation du bruit à l’application. La nouvelle fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de Google Meet à partir d’aujourd’hui et il n’est pas nécessaire de modifier les paramètres de l’application pour bénéficier de la suppression du bruit.

« Nous espérons que la mise à disposition de l’annulation du bruit sur toutes les plateformes de réunion contribuera à améliorer la qualité des réunions en limitant les distractions dues au bruit de fond », a déclaré Google dans un article de blog.

Les utilisateurs de Google Meet peuvent profiter de l’annulation du bruit s’ils se joignent à une réunion à l’aide de n’importe quel dispositif matériel de Google Meet. La fonction est également disponible pour l’édition Google Workspace de l’organisateur de la réunion. Il est important de mentionner que si un utilisateur bénéficie de l’annulation du bruit, la fonctionnalité sera active dans toutes les réunions, que l’organisateur de la réunion dispose ou non de l’annulation du bruit.

Les comptes Google Workspace dont l’annulation du bruit est activée par défaut pour leur organisation lors de réunions avec d’autres personnes à l’extérieur, peuvent également utiliser la fonctionnalité, mais uniquement pendant cette réunion.

Une expérience très importante

La fonction d’annulation du bruit a été introduite pour la première fois dans Google Meet en juin 2020, lorsque la pandémie de coronavirus avait contraint tout le monde à rester chez soi. Les gens étaient fortement tributaires des plateformes de vidéoconférence pour le travail, l’éducation et pour rester en contact avec leurs proches. Si ces restrictions extérieures se sont aujourd’hui considérablement atténuées, la vidéoconférence, elle, est restée.

La nouvelle fonctionnalité est activée par défaut pour les comptes Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Frontline, Enterprise Plus et Workspace Individual Subscriber. Toutefois, l’annulation du bruit ne sera pas activée par défaut pour les comptes Education Plus et Teaching and Learning Upgrade.