Réunions plus intelligentes : Google Workspace enrichit Google Meet et Chat avec l’IA

Google Workspace s’apprête à révolutionner encore une fois les espaces de travail avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle sur sa plateforme Gemini, annoncées lors de l’événement Google Cloud Next 24.

Ces outils novateurs, intégrés à Google Meet et Google Chat, promettent de transformer la manière dont les professionnels collaborent et communiquent. Ces fonctionnalités avancées s’adressent pour l’instant uniquement aux entreprises. Toutefois, comme c’est souvent le cas avec les innovations de Google, on peut s’attendre à ce qu’au moins une version de ces fonctions soit éventuellement intégrée aux produits Google grand public.

Optimisation des réunions avec l’IA

Google Meet enrichit son arsenal avec l’option « Prendre des notes pour moi », qui permet aux utilisateurs de se concentrer pleinement sur la discussion sans se soucier de prendre des notes. Cette fonction est déjà accessible en preview. Bien entendu, le diable se cache dans les détails — quiconque a utilisé la synthèse vocale sait à quel point la précision peut être aléatoire, et l’outil de Google devra être exceptionnel pour être vraiment utile.

De plus, la fonctionnalité « Traduire pour moi » sera étendue pour offrir des traductions automatiques des sous-titres dans 69 langues, soit 4 600 combinaisons linguistiques possibles, dès juin 2024. Cette fonctionnalité pourrait permettre aux utilisateurs de Meet d’éliminer les barrières linguistiques et de favoriser la collaboration à l’échelle mondiale, améliorant ainsi l’inclusivité au sein des équipes multilingues.

Les démonstrations de Google présentées dans les images ci-dessus sont certes impressionnantes, mais il faudra voir comment ces outils fonctionnent dans le monde réel.

Collaboration globale avec Google Chat

Google Chat bénéficie également d’améliorations basées sur l’IA. En effet, Google Chat va également bénéficier de la puissance de Gemini avec la traduction automatique des messages et des résumés de conversation à la demande, disponibles plus tard en 2024.

La capacité des espaces de chat s’élargira pour accueillir jusqu’à 500 000 membres, idéal pour les interactions à l’échelle de l’entreprise.

L’interopérabilité des messages avec Slack et Teams, via le partenaire Mio, sera également une réalité prochaine.

Gmail s’enrichit d’outils vocaux

Gmail n’est pas en reste avec l’amélioration des commandes vocales permettant d’envoyer des e-mails en déplacement, ainsi qu’un outil de polissage instantané qui transforme des notes brutes en emails structurés en un clic.

Ces innovations font partie d’une feuille de route étendue suite à l’accueil favorable des outils IA dans Workspace, utilisés par 70 % des entreprises pour rédiger avec l’aide de Gemini dans Google Docs ou Gmail, et par plus de 75 % des utilisateurs pour créer des images dans Slides.

Google Workspace, avec ces ajouts, continue de définir l’avenir du travail collaboratif et efficace, facilitant non seulement la communication interne, mais aussi renforçant la productivité à travers des outils intelligents et intégrés.