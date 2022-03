Instagram pourrait vous permettre de réagir par un message vocal à une Story

Instagram travaillerait sur une nouvelle façon, à la manière de Snapchat, de réagir aux Stories de vos amis. Selon Alessandro Paluzzi (un développeur qui découvre les nouvelles fonctionnalités à venir en faisant du reverse engineering d’applications), Instagram travaille sur une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de créer des messages vocaux comme autre moyen de réagir aux Stories.

Dans un tweet, Alessandro Paluzzi a partagé une image provenant d’Instagram Stories. Dans la capture d’écran de Paluzzi, nous pouvons voir qu’il y a une nouvelle icône de microphone située dans la zone où se trouvent les réponses aux Stories, ce qui vous permettra très probablement d’enregistrer un message vocal, puis de l’envoyer en réaction à une story.

Cela ressemble à ce que les Snapchatters peuvent déjà faire sur l’application de partage de photos.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e

—Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 26, 2022