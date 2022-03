La date de lancement du Google Pixel 6a pourrait avoir été divulguée

La rumeur veut depuis longtemps que Google dévoile le Pixel 6a, qui sera son smartphone de milieu de gamme 2022 qui succédera au Pixel 5a. Alors que par le passé, nous avons vu des détails sur son design et son éventuelle fiche technique, les récentes informations laissent entrevoir le calendrier de lancement du nouveau smartphone Pixel.

La populaire source Jon Prosser a suggéré que Google annoncera officiellement le Pixel 6a lors du prochain événement Google I/O, prévu du 11 au 12 mai. C’est quelque chose que nous avons déjà entendu auparavant. Cependant, ne soyez pas trop excités, car la société ne ferait qu’une annonce en mai.

Google I/O ’22 👇

From what I understand, Google will officially be announcing the Pixel 6a + “teasing” the Pixel Watch.

Pixel 6a launch (in most markets) pushed to July 28th.

Pixel Watch will be formally announced and launched with Pixel 7 and 7 Pro in October. pic.twitter.com/IwwRX2pZtR

