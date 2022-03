Le capteur 48 mégapixels plus grand es très attendu dans l’iPhone 14 Pro

Contrairement à ce que les premières fuites avaient indiqué, les prochains smartphones haut de gamme d’Apple — l’iPhone 14 Pro et Pro Max — auront probablement des blocs de caméra plus épais. Cela sera rendu nécessaire par le nouveau capteur principal, selon Ming-Chi Kuo, un initié bien informé.

Des fuites de schémas pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max ont indiqué que si les smartphones ont le même design arrière global que leurs prédécesseurs, les dimensions vont changer. Les deux modèles deviendront probablement plus grands et leurs caméras seront plus proéminentes qu’auparavant.

Comme on le soupçonnait, le nouveau capteur photo de 48 mégapixels qui, selon la rumeur, remplacera le capteur principal de 12 mégapixels, est la raison de cette bosse plus épaisse. Kuo a révélé que, par rapport au capteur photo de 12 mégapixels, la longueur diagonale du module de 48 mégapixels sera environ 25 à 35 % plus grande et la hauteur de son objectif 7P augmentera de 5 à 10 % par rapport au capteur primaire de l’iPhone 13 Pro.

The main reason for the larger and more prominent rear-camera bump of the 14 Pro/Pro Max is upgrading the wide camera to 48MP (vs. 13 Pro/Pro Max’s 12MP). The diagonal length of 48MP CIS will increase by 25-35%, and the height of 48MP’s 7P lens will increase by 5-10%. https://t.co/lrwgmnLNce — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 27, 2022

Bien que cela ne soit pas très esthétique, le nouveau capteur photo de 48 mégapixels pourrait certainement faire de l’iPhone 14 Pro et Pro Max les meilleurs photophones de 2022. Apple a augmenté le nombre de mégapixels la dernière fois qu’elle a présenté l’iPhone 6s. Des capteurs plus grands laissent entrer plus de lumière, ce qui contribue à améliorer la qualité des images.

Selon des rapports antérieurs, il s’agirait d’un capteur de 1/1,3 pouce, mais avec des pixels légèrement plus petits de 1,25 µm, par rapport aux pixels de 1,7 µm de l’iPhone 12 Pro Max. Dans les situations de faible éclairage, l’iPhone 14 Pro utilisera apparemment quelque chose appelé « Pixel binning » pour combiner plusieurs pixels en un seul. Le nouveau capteur de 48 mégapixels permettrait également de réaliser des vidéos 8K.

D’autres améliorations attendues

En dehors de cela, les modèles Pro abandonneraient l’encoche pour des découpes de pilules et de trous et seraient probablement alimentés par le A16 Pro, plus rapide et plus économe en énergie.

Les modèles standards et Max, en revanche, conserveront l’encoche et seront apparemment alimentés par une version légèrement améliorée du A15 Bionic qui sera rebaptisé A16. La série d’iPhone 14 sera vraisemblablement révélée en septembre.