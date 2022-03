Huawei Smart Office : les prix et dates de disponibilité des produits annoncés

Au MWC 2022, Huawei a dévoilé son tout premier PC tout-en-un, sa première tablette E-Ink, sa toute première imprimante, son ordinateur portable phare, parmi une foule d’excellents produits. Si tous ces produits sont formidables en soi, c’est le logiciel que Huawei a conçu qui ouvre la voie à un avenir interconnecté.

C’est ce que Huawei appelle le « Super Device » pour une expérience de bureau intelligent améliorée. Alors, qu’est-ce que le Super Device de Huawei, comment fonctionne-t-il, et que pourrait-il signifier pour l’avenir des appareils de bureau intelligents ?

Our all-new #HUAWEISmartOffice , with help from our Super Device. Watch now. #SuperDeviceSuperCreativity pic.twitter.com/LTSyPktTyB

Le nouveau Super Device est un système logiciel intégré qui relie les produits Huawei pour une expérience de productivité sans faille. Huawei considère votre PC ou votre ordinateur portable comme le centre de l’univers du Super Device, qui est livré avec une application Huawei Control Panel intégrée. C’est là que vous pouvez connecter ou coupler d’autres appareils Huawei avec votre PC.

Lorsqu’elle est activée, l’application Huawei Control Panel affiche les appareils Huawei à proximité sous la forme d’une carte, mais uniquement si les appareils se trouvent sur le même réseau Wi-Fi. Les autres appareils disponibles ressemblent à des icônes flottantes, que vous faites glisser vers le centre pour les connecter et les jumeler en toute simplicité.

Le Huawei Super Device ne consiste pas simplement à connecter des appareils individuels. Il s’agit de les rassembler pour former une expérience de bureau intelligente, qui favorise une interaction facile, une collaboration fluide et une chance unique de créer un poste de travail comparable à celui des entreprises.

Comme vous l’avez peut-être deviné, la fonctionnalité Super Device sera particulièrement bénéfique pour les utilisateurs qui travaillent à domicile avec plusieurs appareils Huawei. La connexion d’écosystèmes n’est pas une nouveauté. Cependant, le Super Device de Huawei pousse la connectivité un peu plus loin grâce à une communication bidirectionnelle. En d’autres termes, la vision de Huawei favorise une plus grande flexibilité.

Superior multi-tasking when you connect your #HUAWEIMateBook14s to #HUAWEIP50Pro.

Seamlessly cast your smartphone screen to your laptop, and work comfortably with multiple screens, all in one place. Now that’s what #HUAWEISmartOffice is all about.#SuperDeviceSuperCreativity pic.twitter.com/dfjnkSwxWC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 28, 2022