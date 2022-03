Le démontage d’iFixit offre un aperçu détaillé de l’intérieur du Mac Studio et du Studio Display

iFixit a mis la main sur le nouvel ordinateur Mac Studio et le Studio Display d’Apple et les a démontés pour en savoir plus, notamment sur la facilité avec laquelle ils peuvent être réparés ou même mis à niveau. Le Mac Studio, en particulier, a suscité une certaine controverse, car ses disques SSD ne semblent pas pouvoir être mis à niveau par l’utilisateur, bien qu’ils soient assez faciles à accéder et à retirer.

Il y a une bonne nouvelle dans le démontage d’iFixit, c’est qu’il semble possible de remplacer le SSD du Mac Studio par un SSD de la même taille en cas de défaillance du disque. Mais malgré l’existence d’un deuxième emplacement SSD, il ne semble pas possible d’insérer simplement un deuxième disque supplémentaire pour mettre à niveau le stockage du Mac Studio.

Ces difficultés ont suscité des spéculations selon lesquelles Apple mettrait en place une sorte de blocage logiciel pour empêcher les mises à niveau des SSD par les utilisateurs finaux. Mais comme l’explique ArsTechnica, cela a probablement plus à voir avec la conception fondamentale du stockage dans les Mac dotés d’une puce Apple Silicon. Quelle que soit la raison, il est toujours frustrant de ne pas pouvoir mettre facilement à niveau le stockage de son propre ordinateur. Au lieu de cela, vous devrez payer les prix (souvent exorbitants) d’Apple pour ses configurations de stockage supérieures en guise de protection.

Par ailleurs, iFixit a remarqué l’énorme dissipateur thermique qui maintient la puce du Mac Studio au frais, le qualifiant de « monstre ». Cependant, comme avec toutes les puces Apple Silicon jusqu’à présent, la mémoire fait partie intégrante de la puce elle-même, ce qui signifie que les mises à niveau de la RAM ne sont pas possibles après l’achat.

Par ailleurs, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant la réparabilité du Mac Studio. La bonne nouvelle est que la plupart des composants sont maintenus ensemble par des vis, et que les ports de l’ordinateur sont modulaires et devraient être relativement faciles à remplacer s’ils se cassent. Mais pour pénétrer dans l’ordinateur, il faut décoller un anneau de pied en caoutchouc collant, la mémoire vive est soudée et le mécanisme de refroidissement, bien que robuste, risque d’être un cauchemar à dépoussiérer le moment venu. Dans l’ensemble, iFixit donne au Mac Studio une note de 6/10 pour la réparabilité, comme pour l’ancien Mac mini.

iFixit a également démonté le Studio Display

Enfin, iFixit a également profité de l’occasion pour démonter le nouveau Studio Display, qui, selon lui, « s’ouvre comme un iMac, et son intérieur ressemble… beaucoup à un iMac ».

Bien que la société indique qu’elle aura plus d’informations sur l’écran à une date ultérieure, elle confirme que la webcam du Studio Display semble utiliser le même capteur de caméra que celui de l’iPhone 11. Ce qui rend encore plus déroutant le fait que la webcam de l’écran offre une qualité aussi choquante. Il faut espérer que la mise à jour logicielle promise par Apple améliore les choses. Gardez les yeux ouverts pour un démontage complet du Studio Display par iFixit, qui, selon la société, sera bientôt disponible.