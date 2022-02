MWC 2022 : la MateStation X de Huawei est un magnifique PC tout-en-un sous Windows 11

Huawei est en train de vivre un « Super » MWC 2022. La société a dévoilé une série d’appareils lors de l’événement, mais l’un des appareils qui s’est démarqué est la nouvelle MateStation X. Huawei est entré dans un nouveau marché avec le lancement de son tout premier PC tout-en-un appelé MateStation X. Le design esthétique, la technologie innovante et les fonctions intelligentes de la MateStation X de Huawei élèvent l’expérience de la productivité moderne.

La MateStation X reprend le design minimaliste de la série MateView de Huawei. Elle possède un châssis en alliage d’aluminium usiné par CNC et sablé, comme les produits phares de la série Mate. À l’avant, la MateStation X est dotée d’un grand écran tactile de 28,2 pouces d’une résolution 4K. Son rapport écran/châssis est de plus de 90 %, ce qui permet de disposer d’un grand écran pour travailler. Cet écran est certifié VESA DisplayHDR 400 et offre une luminosité maximale de 500 nits.

La MateStation X est alimentée par les chipsets de la série Ryzen 5000 d’AMD. Le PC tout-en-un est configurable avec un processeur AMD Ryzen 7 5800H à 8 cœurs et jusqu’à 16 threads. Le chipset AMD est associé à 16 Go de RAM DDR4 à double canal et jusqu’à 500 Go de stockage SSD. L’appareil est également doté de la technologie de ventilation Huawei Shark fin pour la dissipation de la chaleur.

Le PC tout-en-un de Huawei est également doté d’un système audio riche. Le PC est équipé de deux haut-parleurs à large bande et d’un woofer alimenté par la technologie SAM (Speaker Active Matching) de Devialet. Il est doté d’une caméra Web et d’un ensemble de quatre microphones pour les appels vidéo.

La MateStation X prend également en charge la technologie AI noise-cancellation pour minimiser le bruit ambiant.

Compatible Super Device

Comme les autres appareils de la série Mate annoncés aujourd’hui, la Huawei MateStation X prend également en charge la nouvelle expérience Super Device de Huawei. Vous pouvez glisser et déposer des fichiers entre les smartphones Huawei compatibles, utiliser la collaboration d’écran, répondre aux appels sur l’un ou l’autre des appareils, exécuter des applications Android par le moteur Mobile App pour les ordinateurs portables, et faire bien plus encore grâce à l’expérience Super Device.

Selon Huawei, les utilisateurs peuvent lancer la collaboration multi-écran en appuyant un smartphone Huawei compatible sur la zone du capteur de partage du clavier. Parmi les autres caractéristiques clés de la MateStation X, citons le déverrouillage par empreinte digitale, le Wi-Fi 6, etc.

La Huawei MateStation X sera disponible au prix de 2 199 € sur le marché européen. L’entreprise n’a pas encore annoncé les détails de la disponibilité de la MateStation X.