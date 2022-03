MWC 2022 : le Huawei Super Device est un bureau intelligent interconnecté pour le travail et les loisirs

Toutes les marques semblent s’efforcer de faire fonctionner leurs appareils ensemble de manière transparente. Apple l’a fait en premier avec l’introduction de SideCar dans iPadOS et a récemment introduit Universal Control. Samsung l’a fait avec l’introduction de la Galaxy Tab S8 Ultra et de One UI 4.1. Huawei entre maintenant dans la course avec son Super Device.

Selon Huawei, présentée au MWC 2022, Super Device est une solution qui améliore considérablement la connectivité et la collaboration entre appareils. Super Device se concentre sur l’apport de deux capacités essentielles aux appareils Huawei : la collaboration inter-appareils et l’intégration de l’écosystème. La collaboration inter-appareils permettra aux utilisateurs de connecter plusieurs appareils en une expérience unique, tandis que l’écosystème vise à combler le fossé entre les plateformes Windows et mobile.

Huawei note que ses fonctions existantes telles que OneHop (qui permet aux utilisateurs de transférer des fichiers de leur smartphone vers leur PC d’un seul coup), la collaboration multi-écrans (qui permet aux utilisateurs de collaborer entre deux appareils tels que PC — tablette, PC — smartphone, et tablette — smartphone), et le glisser-déposer permettent déjà des expériences transparentes, mais elle va encore plus loin avec Super Device. Super Device permet aux appareils Huawei de fonctionner comme un seul appareil. La société ajoute également Huawei Mobile App Engine à ses ordinateurs portables, ce qui leur permettra d’accéder à la multitude d’applications de productivité et de divertissement populaires d’AppGallery.

Sur les ordinateurs portables, Super Device sera disponible dans le Centre de contrôle du PC. Cela permettra aux utilisateurs d’accéder aux fichiers de leur smartphone sur l’ordinateur portable sans même les connecter. Les smartphones Huawei seront disponibles en tant que disque externe sur le PC. Cela permettra aux utilisateurs d’accéder à tous les fichiers comme ils le feraient avec n’importe quel autre périphérique de stockage externe.

En outre, l’écran du smartphone peut être affiché sur l’écran du PC et jusqu’à trois applications mobiles peuvent être ouvertes directement sur le PC pour le multitâche. Les fichiers seront synchronisés entre les appareils. Ainsi, tout ce que vous modifiez sur votre PC sera également disponible sur votre smartphone.

Une amélioration bienvenue

Huawei a également ajouté de nouveaux modes d’affichage pour les tablettes et les PC. Le mode miroir vous permettra d’afficher l’écran d’un appareil sur l’autre, tandis que le mode étendu permettra aux utilisateurs d’utiliser la tablette comme deuxième écran pour leur ordinateur portable. En mode Collaborate, les fichiers de la tablette seront disponibles directement sur le PC.

Huawei ajoute qu’avec la fonction Pop-Up Pairing, le PC Huawei peut se connecter rapidement et facilement aux écouteurs sans fil, aux haut-parleurs, à la souris et au clavier Bluetooth de la société, ainsi qu’aux imprimantes, améliorant ainsi de manière globale l’expérience du bureau intelligent.

Huawei affirme qu’elle continuera à travailler et à ajouter de nouvelles fonctionnalités au mode Super Device. Tous les appareils éligibles n’auront qu’à mettre à jour l’application Huawei PC Manager (à la version 12.0.2) sur leur PC ou leur ordinateur portable pour profiter de ces nouvelles expériences. Que pensez-vous de la nouvelle solution de Huawei ?