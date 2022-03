L’application Google Home fait l’objet d’une mise à jour massive

Mais ce n’est pas tout ! Google a annoncé qu’à la fin du mois, d’autres améliorations seront apportées au fil d’actualité de l’application. La prochaine mise à jour triera automatiquement les événements récents et les plus importants de votre foyer dans une nouvelle mise en page.

En ce qui concerne les paramètres de confidentialité, la nouvelle mise à jour introduit un nouveau hub où les utilisateurs de Google Home pourront gérer leur vie privée en examinant et en ajustant à la volée les contrôles de confidentialité, l’activité de la maison et les paramètres de données d’Assistant.

Néanmoins, les nouvelles commandes qui seront disponibles sur Android et iOS faciliteront la recherche rapide et le contrôle de l’état des appareils connectés de votre maison. Les nouvelles commandes vous permettront de toucher pour allumer ou éteindre un appareil, de glisser vers la gauche ou la droite pour effectuer des réglages, ainsi que d’appuyer longuement pour obtenir plus de commandes.

L’application Google Home n’est pas particulièrement connue pour être sans défaut, mais Google a des plans pour la rendre beaucoup plus facile à utiliser et, espérons-le, corriger certains problèmes dans le processus.