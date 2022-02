MWC 2022 : Huawei lance le MateBook E, son nouveau bijou convertible

Huawei vient de dévoiler le portable MateBook E lors de l’événement MWC 2022. Le nouveau MateBook E de Huawei est un appareil unique qui présente toutes les caractéristiques des ordinateurs portables dans un châssis analogue à celui d’une tablette. Huawei affirme que le nouveau MateBook E est conçu pour ceux qui souhaitent rester productifs lors de leurs déplacements.

Il s’agit d’un ordinateur portable 2-en-1 sous Windows 11 qui permettra aux utilisateurs de travailler plus rapidement et plus efficacement.

Huawei entre dans une nouvelle catégorie avec le MateBook E. Le MateBook E n’est pas un ordinateur portable traditionnel avec un clavier non détachable, mais ce n’est pas non plus une véritable tablette. C’est un convertible 2-en-1 sous Windows 11 qui se concentre sur la réalisation de tâches. Il est équipé d’un grand écran OLED de 12,6 pouces à l’avant. Cet écran offre jusqu’à 600 nits de luminosité maximale et un ratio écran/châssis de 90 %.

L’écran prend également en charge le nouveau M-Pencil de seconde génération de Huawei. Le M-Pencil de seconde génération offre un temps de réponse de 2 ms et 4 096 niveaux de sensibilité à la pression. Huawei affirme que le MateBook E peut être utilisé avec d’autres appareils HarmonyOS grâce à Super Device. Combiné avec le support du stylet, le support du clavier magnétique et d’autres appareils Huawei, la société affirme que son MateBook E est une « centrale de productivité mobile ».

Le MateBook E est propulsé par le processeur Core de 11 génération d’Intel et fonctionne sous Windows 11. En gardant la mobilité à l’esprit, il ne pèse que 709 g et ne fait que 7,99 mm d’épaisseur. Le chipset Intel de 11e génération est associé à 16 Go de RAM à double canal et à une capacité de stockage SSD pouvant atteindre 512 Go.

Il est également doté de la technologie Independent Shark Fin Fanand qui « établit une nouvelle barre de dissipation de la chaleur dans les convertibles 2-en-1 ».

Compatible Super Device

Comme les autres ordinateurs portables Huawei annoncés au MWC, le MateBook E prend également en charge le Super Device. Vous pouvez glisser et déposer des fichiers entre les smartphones Huawei compatibles, utiliser la collaboration d’écran, répondre aux appels sur l’un ou l’autre des appareils, exécuter des applications Android depuis le moteur Huawei Mobile App pour les ordinateurs portables, et faire bien plus encore grâce à l’expérience Super Device.

Parmi les autres caractéristiques du MateBook E, citons une webcam HD pour les appels vidéo, la technologie de pointe Huawei Sound, la suppression du bruit par l’IA, et bien plus encore.

À partir de 649 euros

Le MateBook E de Huawei sera mis sur le marché européen au prix de 649 euros pour la variante avec une puce Intel Core i3 et 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 999 euros pour un processeur Core i5 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, 1 149 euros pour le Core i5 et 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et enfin 1 349 euros pour une puce Intel Core i7 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Il convient de noter que les variantes avec 16 Go de RAM (celles qui coûtent 1 149 € et 1 349 €) sont également livrées avec le Smart Magnetic Keyboard inclus dans la boîte. Huawei n’a pas encore annoncé les détails de la disponibilité du MateBook E.